El caso de los nexos entre gente de Fuerza Herediana y de Grecia no es la excepción. Aunque mi buen amigo Tano reseña en sus dos columnas que me ha dedicado, que el mérito es mío, lo cierto es que sin Antonio Alfaro no habría sido posible la publicación o de la sección que dirige, desde la que no faltaron aportes, como las entrevistas clave de Esteban Valverde al mexicano José Fernańdez o de José Pablo Alfaro al presidente del Municipal Grecia, Adrián Barquero.