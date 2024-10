Sporting encontró en Puntarenas al rival idóneo para levantarse

Si había un rival que se le acomodaba a la perfección al Sporting FC para salir de su racha de seis partidos sin ganar, sin duda alguna era Puntarenas FC. Al final, se dio lo lógico y los albos se impusieron 1-0 en el Ernesto Rohrmoser.

El jugador de Puntarenas FC, Julen Cordero (28), se vio sorprendido por Steven Cárdenas, quien lo superó y anotó el gol del gane para el Sporting FC. (Sporting FC)

El triunfo de los dirigidos por Hernán Medford no da para alardear; en realidad fue muy trabajado y hasta sufrido. Sin embargo, la prioridad era sumar de a tres, salir del calvario en el que estaban y así se dio. Gracias al gol de Steven Cárdenas en el minuto 28 los josefinos llegaron a 20 puntos y se pusieron a solo uno del cuarto lugar, Cartaginés.

“Era un gane sumamente importante para nosotros. Sin importar que fuera sufriendo, era lo que necesitábamos en este momento en el que estamos. La meta sigue siendo clasificar, tenemos equipo, lo demostramos y debemos seguir”, señaló Cárdenas en Tigo Sports.

En lo que respecta al PFC, la situación es caótica: no juegan del todo mal, lo intentan y generan ocasiones que hacen pensar que merecen más. No obstante, les cuesta un mundo anotar y así es imposible. Por algo no tienen victorias en 13 presentaciones en el Torneo de Apertura 2024 (cinco empates y ocho derrotas), por lo que solo suman cinco puntos.

La frustración se palpa en jugadores, cuerpo técnico y hasta los fanáticos, quienes no abandonan. Si los porteños siguen así, están destinados a pelear solo por no descender.

“Es muy doloroso, porque jugamos bien, lo estamos intentando y nos esforzamos, pero sin goles no se puede ganar. Llegamos mucho y no concretamos, así que debemos afinar mucho”, valoró Anthony Hernández, uno de los que más lo intentó y más falló.

Ficha del juego Sporting FC vs. Puntarenas FC:

- Sporting FC: 1

Titulares: Adonis Pineda, Yostin Salinas, Ariel Soto, Giancarlo González, Cristopher Meneses, Luis Flores, José Agüero, Kendall Porras, Víctor Medina, Alejandro Reyes y Steven Cárdenas. DT. Hernán Medford.

Cambios: Anthony López (Porras, al 60′), Wálter Cortés (Salinas, al 64′), Harry Rojas (Cárdenas, al 76′), Doryan Rodríguez (Reyes, al 76′) y Luis Donaldo Hernández (Medina, al 76′).

- Puntarenas FC: 0

Titulares: Miguel Ajú, John Ruiz, Kenner Gutiérrez, Amferny Arias, Hiram Muñoz, Andrey Mora, José Leiva, Dereck Cordero, Anthony Hernández, Jossimar Pemberton y Julen Cordero. DT. Luis Fallas.

Cambios: Keven Alemán (D. Cordero, al 56′), Raheem Cole (Ruiz, al 64′), Michael Barrantes (J. Cordero, al 65′), Luis Miguel Franco (Arias, al 78′) y Keyshwen Arboine (Mora, al 78′).

Gol: 1-0 (28′): Cárdenas.

Árbitros: Pablo Camacho con Víctor Robles, Jeriel Valverde y Raúl Eduarte.

VAR: Marianela Araya.

AVAR: Deily Gómez.

Estadio: Ernesto Rohrmoser, 7 p. m.