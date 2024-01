Sofía Varela se declara muy dolida por la forma en como salió de Saprissa FF

Sofía Varela siempre vio a Saprissa FF como su prioridad a la hora de jugar en el país. Eso lo llevó a descartar opciones de otros equipos, aparte de que en su momento, el cuadro morado también le ofrecía incluso mejores condiciones que los otros clubes que la pretendieron.

En medio de la crisis que atraviesa el fútbol femenino y que tocó incluso las puertas de la ‘S’, ella fue una de las jugadoras que salió del club de manera inesperada.

La situación es muy difícil de asimilar para ella, también le resulta incómodo hablar de ello, pero optó por contar su verdad en un mensaje que posteó en su cuenta de Instagram.

Allí, ella reseñó que desde el 2014 Saprissa le abrió sus puertas y desde entonces ha estado muy agradecida. Su sueño de niña se había vuelto realidad.

“Ya que desde que tengo memoria era el equipo que anhelaba representar, el equipo del que crecí siendo hincha y el equipo de mis amores. Ha sido una montaña rusa de emociones con cada gane y cada pérdida, sudando y sufriendo la camisa, dando lo mejor de mí en cada partido, intentando mejorar cada día un poco más por mí y para mis compañeras”, escribió Sofía Varela.

Pero el 2024 separó sus rumbos y hoy ella integra la lista de bajas en Saprissa FF.

“Lamentablemente, casi 10 años después, en un momento donde no me lo esperaba, me voy de la institución con un sinsabor muy grande y muy dolida por como se manejaron las cosas, a destiempo, lo cual no me permitió resolver mi situación para continuar mi carrera futbolística”, apuntó Sofía Varela.

”Gracias a la afición, porque aunque fuesen pocos, cada grito nos alienta y nos recuerda el porqué vale la pena trabajar y cumplir nuestros sueños. Me voy esperando que este no sea mi retiro y me voy esperando que el fútbol femenino salga y mejore cada año para lograr profesionalizarlo y que se eviten iniquidades (injusticia grande) como la de mi ‘contrato’, que puedan minimizar o interrumpir carreras futbolísticas”, agregó la atacante.

La Nación informó el 3 de enero de que Saprissa FF hace ajustes presupuestarios que inciden en el plantel. El equipo morado en la actualidad no tiene en su planilla nombres que fueron claves en la última campaña, aunque no lograron el cetro.

Abigail Sancho, María José Morales, Kenlly Villalobos y Sofía Varela están fuera, mientras que Mariana Benavides, Priscilla Tapia y Gloriana Villalobos están en negociaciones.

El gerente deportivo de Saprissa, Sergio Gila, dijo que quieren darle continuidad al trabajo que se venía haciendo.

“Ahora sí que es verdad que hay gente representativa en Saprissa que costó mucho que viniera y la intención es que sigan, pero ya anunciaremos lo que pasa más adelante. Tampoco tenemos nada claro porque la competición en femenino inicia hasta finales de febrero, así que hay tiempo para tomar decisiones. Ahora sí queremos cierta continuidad y cambiar la estructura del fútbol femenino”, subrayó Sergio Gila.

Tras la salida de Luis José Herra como técnico de las moradas, el equipo anunció que el preparador físico Adal Sánchez es el nuevo timonel.