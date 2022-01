Sociedad anónima llamada Panteras Griegas asumió sin hacer bulla el control del Municipal Grecia

No hubo conferencia de prensa con los medios nacionales. Tampoco un comunicado. Ni siquiera una de esas simples imágenes tan de moda con que los clubes anuncian la llegada o partida de jugadores: una foto, un “gracias” (en lugar de adiós), un “bienvenido” y listo. Sin hacer mucha bulla, en realidad nada, nuevos inversionistas asumieron el control del Municipal Grecia.

El cuadro de Occidente ahora es manejado por Panteras Griegas Sociedad Anónima, según confirmó esta semana el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) ante consulta de La Nación. En realidad, el cambio se dio hace dos meses, en pleno campeonato nacional, sin que trascediera quiénes son los nuevos inversionistas ni que Grecia se había convertido en el único equipo del campeonato nacional con una mujer al mando, si bien no está claro si es parte de los accionistas o solo los representa.

“El Comité de Licencias de la FCRF fue informado de ese cambio en la administración del Municipal Grecia, el cual cumple con todos los requisitos legales y financieros, por lo cual cuenta con el respectivo visto bueno del Comité. El pasado 5 de noviembre se le comunicó a la Unafut de la entrada de esta nueva administración, que estará a cargo de Panteras Griegas Sociedad Anónima”, afirmó Alberto Sánchez, Comisionado de Licencias de la FCRF.

De esta forma, la Asociación Deportiva Municipal Grecia, dueña de la franquicia, vuelve a tomar el camino de dejar su equipo en manos de una sociedad anónima. La última vez se vio envuelto en una polémica que pagó con la inhabilitación de su equipo por varias fechas en febrero del 2020; el club había cambiado de manos sin que Licencias estuviera al tanto, entre otras anomalías. La suspensión se mantuvo hasta que la Asociación presentó una declaración jurada sobre la ruptura del contrato con Fuerza Griega S. A., entonces administradora del equipo.

Ese vínculo y la relación con integrantes de Fuerza Herediana, al punto de que el asistente técnico florense Pablo Salazar llegó a tener poderes genelares en Fuerza Griega, provocaría una investigación posterior y finalmente una multa de ₡1.250.000 a la Asociación Deportiva Municipal Grecia. Entonces, también fueron sancionadas Fuerza Herediana y la Asociación Club Sport Herediano, con multas que suman ₡2.750.00

De la gerencia a la presidencia

Esta vez, quien aparece como presidenta y apoderada generalísima sin límite de suma de Panteras Griegas S. A., la nueva sociedad administradora, es Peggy Guillén, presente en el cuadro griego desde diciembre del 2019. Incorporada al club como gerente general en los últimos tiempos de Fuerza Griega, permaneció en el puesto cuando la Asociación Deportiva Municipal Grecia retomó el control del equipo. Su cargo ahora es de presidenta, según consta en la certificación del Registro Nacional, que registra como fecha de inscripción de la sociedad el 19 de setiembre del 2020.

Estos son lo representantes legales de Panteras Griegas, según la personería jurídica. Esta es la composición según la personería jurídica de Panteras Griegas.

Junto a Guillén aparecen en la personería jurídica Karen Alvarado como secretaria. Según su perfil oficial de la red social LinkedIN, ella se desempeña como asistente administrativa de la institución.

El puesto de tesorero es de Jorge Madrigal Cartín. Madrigal posee una empresa familiar de uniformes deportivos llamada Living Sports Wear, la cual también ha patrocinado a los griegos y otros equipos como Limón F. C.

Por último está inscrito como fiscal, Mauro Rodríguez.

El 22 de setiembre del año pasado, Panteras Negras Sociedad Anónima, realizó su asamblea ante el notario público Luis Álvarez García, que tiene su oficina en Alajuela. Ahí se nombró a Guillén como su presidenta gracias a una serie de reformas a los estatutos de la sociedad. Se desconoce quién presidía la junta directiva previamente.

“Se acuerda revocar los nombramientos de presidente y secretaria, siendo que en su lugar se nombre presidente a Peggy Guillén. Secretaria se nombra a Karen Alvarado”, se lee.

Curiosamente aunque Guillén vive en Alajuela y el equipo es de Grecia, Panteras Griegas S. A. tiene su domicilio legal en la provincia de Heredia, específicamente en Mercedes Norte.

Interés mexicano

Los nombramientos en Panteras Griegas S. A. se dieron antes de que el medio ESPN diera a conocer en diciembre que el mexicano Javier Sa Román tenía interés en Grecia.

San Román es un empresario que junto a su familia tuvo el control del Irapuato, equipo al que logró ascender deportivamente en la Liga Expansión de México, pero por ‘anomalías detectadas tras una auditoría realizada a los propietarios de la franquicia’ no se le dejó subir. Esto causó la molestia del empresario que prefirió deshacerse de la franquicia y buscar otros horizontes.

Desde el segundo semestre del 2021, medios como AS y ESPN han asegurado su interés en Grecia.

No es la primera vez que se habla de mexicanos dispuestos a invertir en Grecia. Cuando el exdirigente de Fuerza Griega reveló hace dos años que había vendido sus acciones al gerente de Herediano Jafet Soto, el rojiamarillo replicó que la compra no era para él ni para el Team sino un favor personal, como intermediario, para un amigo suyo dispuesto a invertir en el fútbol tico, el argentino-mexicano José Fernández.

“Yo no conozco a ningún argentino, yo no conozco a ningún mexicano -expresó entonces Cristian González-. Yo con quien hice el negocio fue con Jafet Soto. Yo no puedo hablar de gente que no estuvo ahí. Ahí estaban Jafet Soto, Fernando Paniagua, el señor Pastor (Bonilla; abogado de los florenses) y mi persona”, dijo en abril del 2020.

Hoy desconocemos si hay capital extranjero en Panteras Griegas S. A. Con tal de profundizar, La Nación contactó a su presidenta, Peggy Guillén; no obstante aseguró que respondería solo de manera escrita. Así, a la 1:51 p. m. de ayer (jueves) se le enviaron algunas preguntas vía correo electrónico, el cual no había sido respondido al cierre de esta nota.

Entre las consultas estaban: ¿Quiénes son los accionistas de Panteras Griegas S. A.? ¿Ella es parte del grupo inversor o solo lo representa? ¿Por qué la cesión de administración no hizo pública ante los medios? ¿De dónde sale el capital? ¿Hay inversión extranjera?

Por otra parte también se localizó a Jorge Madrigal (hijo de Jorge Madrigal Cartín, tesorero de Panteras Griegas S. A.), quien externó que por ahora solo hablará Peggy Guillén.

[ Exaccionista de Grecia revela su secreto mejor guardado: ‘Vendí el 50% de las acciones a Jafet Soto’ ]

[ Las confesiones del ‘hermano’ de Jafet Soto que comprará Grecia ]

[ Gerente de Grecia: ‘Entre Municipal Grecia y Fuerza Herediana no hay ningún convenio’ ]