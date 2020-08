"Si yo le contara todos los sacrificios y lo que uno ha hecho, vea empezando por mis otros hijos (dos más) ellos jugaban voleibol y yo pues no los iba a ver a ellos para conseguir llevar a Isaac a entrenar. Después hubo un tiempo en que Saprissa entrenaba de madrugada en el CES y nosotros viviendo en Tibás teníamos que agarrar el bus de 4 a. m. para poder llegar. En ocasiones yo me sentía mala mamá, porque no lo podía llevar hasta allá, lo dejaba en el bus y me iba a trabajar", recordó.