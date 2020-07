"Él es defensa central izquierdo, yo mido 1.87 y ya me pasó, yo desde que supe que quería ser jugador le dije que lo zurdo es una ventaja a nivel país y mundial porque no hay muchos, debe sacarle provecho a eso. Yo siempre lo he motivado y he sido crítico porque yo vengo de una familia futbolera, siempre le he dicho la verdad de que no solo debe entrenar bien, sino de forma responsable. Yo a él le dije que sin esfuerzo no hay nada por más talento. Como papá estoy muy orgulloso, él me vio en mi carrera entonces es muy maduro, lo veo muy centrado y lo más importante es que es muy buen estudiante", profundizó.