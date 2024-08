Sergio Gila revela si a Saprissa le interesa contratar a Johan Venegas y hasta a Keylor Navas

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, le dijo hace ocho días a La Nación que necesita apuntalar la ofensiva.

“Por lo menos ese es mi anhelo (un goleador). Ya lo pedí y hablé con nuestro director deportivo, y esto lo arreglaremos entre nosotros”, indicó el timonel.

Ante la revelación de Vladimir, en redes sociales circula el rumor de que Johan Venegas está inconforme en Guanacasteca y podría finiquitar su contrato para volver a Saprissa.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, no solo habló del tema desde Estelí, Nicaragua, con Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, sino que también comentó si se han acercado a Keylor Navas para pedirle que regrese a la institución.

“Johan Venegas es jugador de Guanacasteca y merece todo nuestro respeto el club que es dueño de su ficha. Nosotros no hablamos de ningún jugador con contrato en otro club”, dijo Gila.

El dirigente saprissista añadió que no han hablado con Johan, ni con representantes de Guanacasteca.

“A mí no me gustaría que hablaran con mis jugadores en esos términos. En eso soy tajante porque Guanacasteca merece mucho respeto. No lo hemos valorado, priorizamos siempre el cariño a la institución, el sentimiento saprissista; no ha surgido un acercamiento hacia él. No sé cómo salió él de Saprissa, pero en este momento no es un caso que esté en nuestro análisis”, expresó Gila sobre el tema de Johan Venegas.

Gila añadió que en su momento conversaron con Óscar Duarte y repitió que, si él desea retornar, Saprissa lo va a recibir con mucho gusto.

Anthony Porras le consultó a Gila si en estas conversaciones con exjugadores morados se han acercado a Keylor Navas, y el español dijo que sí.

“Sí, y Keylor sabe. Keylor sabe, tanto por sus compañeros como por nosotros, que si en algún momento quiere volver, la puerta está abierta. Hemos hablado con él, con Francisco Calvo y con Óscar Duarte. Ellos son unas leyendas en Saprissa y les tenemos mucho respeto, así que ya queda en ellos si deciden volver a su casa”, expresó Gila.

Sergio Gila, gerente deportivo del Deportivo Saprissa, dijo que si Keylor Navas desea volver al club, tiene las puertas abiertas. (Rafael Pacheco Granados)

Otro exjugador formado en Saprissa, quien está sin club, es Bryan Oviedo, a quien recientemente no le renovaron contrato en el Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos. Sergio Gila también se refirió al caso de Oviedo.

“Vi el caso de Bryan. Anteriormente conversamos un poco con él, pensando que finalizaba contrato en diciembre, y le comenté lo que he venido hablando, que las puertas están abiertas para él”, indicó Gila.

Sergio Gila agregó que últimamente no ha conversado con Bryan, pues prefiere darle unos días para ver cómo está su situación.

“En el momento de la temporada en que estamos, tenemos que ver cómo nos queda la confección de la planilla y, en temas de presupuestos, tenemos que ser muy disciplinados en eso. Antes de ir a la MLS, Bryan entrenó con nosotros, y si está disponible será un caso a analizar”, destacó Gila.

En cuanto a la posibilidad de fichar un atacante, Gila recordó que en los torneos anteriores estaban entre los clubes más goleadores y dijo estar muy contento con los delanteros que posee el equipo; los calificó como artilleros de garantía que le han dado mucho a Saprissa.

