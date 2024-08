Sergio Gila deja claro si hay posibilidad de que Óscar Duarte y Deyver Vega firmen con Saprissa

En pleno mercado de fichajes, en el Deportivo Saprissa, los movimientos de jugadores están a la orden del día. Llamadas llegan y negociaciones se finiquitan, como la de Warren Madrigal, quien se marcha al Valencia Mestalla, equipo de la cuarta división de España.

También suenan nombres como los de Deyver Vega y Óscar Duarte, quienes podrían llegar a reforzar al club. Sin embargo, es el propio Sergio Gila, gerente deportivo de los morados, quien aclaró cómo está el tema con ambos futbolistas.

“Con el caso de Óscar Duarte, yo hace tiempo hablé con él, como pude hacerlo con otros jugadores como Keylor Navas, y les abrí la puerta. Siempre las puertas de Saprissa van a estar abiertas para este tipo de jugadores que se han portado bien con la institución y han expresado el amor que le tienen al club”, dijo Gila el sábado pasado a varios medios radiofónicos, antes de iniciar el partido que Saprissa empató 2-2 contra Liberia.

Gila añadió que en el caso de que Óscar Duarte decida volver a Saprissa, le abrirán la puerta, pero en este momento no han tenido ese mensaje de Óscar de que quiera regresar a la institución.

“Si él quiere iniciar una negociación, estaríamos contentos y orgullosos, porque él sabe que Saprissa es su casa”, manifestó Gila.

Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, le preguntó a Gila si Deyver Vega reforzará a Saprissa.

“En el caso de Deyver, yo no he conversado con él. Está libre e imagino que estará moviéndose en el mercado. Es un saprissista; sabemos el sentimiento que le tiene a la institución. Nosotros actualmente tenemos el caso de Warren Madrigal, muy reciente (préstamo en España). Lo primero que hacemos es mirar primero a la casa, evaluar lo que tenemos dentro, y estamos mirando junto al cuerpo técnico las opciones que tenemos en la cantera”, destacó el gerente deportivo saprissista.

Gila insistió en que el club siempre invierte mucho en la cantera, así que antes de salir al mercado, antes de mirar opciones de afuera, van a mirar dentro de la casa.

Saprissa cedió a préstamo a Warren Madrigal al Valencia Mestalla en España y según Sergio Gila, de momento no van a contratar a nadie para sustituirlo. El gerente morado, dijo que buscarán en la cantera. (MAYELA LOPEZ)

“Si en algún momento consideramos que lo de casa aún necesita tener un proceso más lento, miraremos lo que hay en el mercado. Pero de momento no hay ningún movimiento por Deyver, ni por ningún otro jugador”, aseguró Sergio Gila.

Vladimir opina

Pero lo expresado por el español parece que no es del agrado de Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, quien en la conferencia de prensa, luego del encuentro contra Liberia, dio su punto de vista sobre la posibilidad de hacer contrataciones. “Yo no voy a hablar más de esto, pero voy a decir que de vez en cuando tenemos que escuchar a nuestra afición”, manifestó Vladimir.

Y es que, sobre todo en redes sociales, los aficionados saprissistas se han pronunciado y piden que se hagan contrataciones. De Saprissa se marcharon Luis Paradela, Kevin Chamorro, Gerald Taylor y Warren Madrigal, todos a préstamo con opción de compra. Únicamente llegaron Rachid Chirino y Gino Vivi, quien ni siquiera ha debutado porque se lesionó un tobillo durante la pretemporada.

Otra salida

Sergio Gila, más bien, espera concretar otra salida, la del joven defensa Douglas Sequeira.

“Con Douglas Sequeira hemos tenido un proceso donde estoy muy contento con él. Ha sufrido mucho aquí y lo hemos defendido ante las críticas y el entorno que no era favorable hacia él. Sabemos el tipo de jugador del que estamos tratando y mentalmente se ha hecho muy fuerte. Los golpes le sentaron bien y hemos visto una gran versión de Douglas Sequeira, pero lo mejor de él está por llegar y a nivel europeo tenemos varios clubes preguntando por él”, mencionó Gila.

Gila no dio nombres de equipos, pero en los últimos días surgió la versión de que en Portugal desean contratar a Douglas. “Hay algún club que está intentándolo hacerlo un poco más formal, pero de momento no hay nada. Sobre la mesa no hay una oferta formal. Pensamos en el jugador, hay opciones, y si llega una buena posibilidad de un mercado que le sirva para crecer, vamos a estar abiertos a una posibilidad de venta o de préstamo”, sentenció Sergio Gila.

Ante las bajas, la dirigencia saprissista se ha limitado a decir que tienen un plantel numeroso, que cuentan con un gran arquero para sustituir a Chamorro, un buen lateral como Kliver Gómez para reemplazar a Taylor y con gente en ofensiva para suplir a Warren. Sin embargo, no han encontrado sustituto para Paradela y frente a Liberia quedó claro que les hace falta un definidor.