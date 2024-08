Warren Madrigal y su emotiva despedida: ‘Me duele muchísimo’

Warren Madrigal hizo un alto en sus quehaceres diarios para despedirse de la afición del Deportivo Saprissa.

"Me voy con el corazón inflado de todos los momentos que pasé junto a todos los Morados", Warren Madrigal 💜✨



¡Gracias, Warren! Te deseamos el mejor de los éxitos en esta nueva etapa 😈 pic.twitter.com/gxQteWitaJ — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) August 2, 2024

En medio de la confirmación de que todo está listo para unirse al Valencia Mestalla, filial del Valencia de España, el delantero de 20 años le envió un mensaje a los saprissistas.

El atacante usó las redes sociales de Saprissa para agradecer el apoyo de los seguidores del club.

“Es un poco difícil despedirme; la verdad me duele muchísimo, pero con cosas de la vida, las palabras de agradecimiento se quedan cortas para todos los que me apoyaron. Me voy con el corazón inflado de todos los momentos que pasé, de los buenos y malos instantes que viví con los aficionados del equipo”, dijo Warren Madrigal, al departamento de prensa de Saprissa.

LEA MÁS: Saprissa confirma la salida de Warren Madrigal

“El Valencia CF alcanzó un acuerdo con el Deportivo Saprissa para incorporar a Warren Madrigal a la disciplina del VCF Mestalla. El futbolista ‘tico’ llega cedido por una temporada y el club dispondrá de una opción de compra”, informó el Valencia Mestalla en su sitio web.

“Siempre soñé con jugar en grandes equipos de Europa”, Warren Madrigal. pic.twitter.com/Gfe3WFlltv — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 2, 2024

Warren manifestó que tiene muchos sentimientos; está feliz, pero a la vez nervioso y triste.

“Tener que despedirme de mi familia y estar un poco lejos es parte de ello. La verdad, voy con ilusión de hacer las cosas bien y quiero que salgan de la mejor manera”, expresó Warren.

Madrigal agregó que se siente muy orgulloso de sí mismo por lo que ha logrado en su carrera en el fútbol profesional.