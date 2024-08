Sergio Gila critica la ignorancia sobre el traspaso de Warren Madrigal

El Deportivo Saprissa cedió a Warren Madrigal al Valencia Mestalla, equipo de la cuarta división de España y filial del Valencia, lo que provocó comentarios negativos en redes sociales. Muchos cuestionan que lo envíen a una cuarta categoría y que no lo hayan vendido, sino a préstamo por un año con opción de compra.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa y quien estuvo involucrado en la negociación, habló de la ignorancia de quienes hablan mal de la cuarta división de España.

“Lo voy a intentar decir con todo el respeto: hay muchísima ignorancia en lo que se habla. Toda la gente en Europa sabe lo que supone ir a una cantera como la del Valencia”, dijo Gila a varias emisoras de radio, minutos antes del partido del sábado anterior que Saprissa jugó contra Liberia.

Gila añadió que jugadores que están en la selección Sub-21 de España, de mucha proyección y que valen millones de dólares, juegan en clubes de la cuarta división porque van a tener un proceso increíble.

Warren Madrigal tendrá su oportunidad en Europa con el Valencia Mestalla, equipo de la cuarta división de España y filial del Valencia. (MAYELA LOPEZ)

“Ahí en España se juega en tercera o cuarta división para que vayan tomando esa experiencia, y el día a día de Warren va a ser en una academia impresionante, donde va a encontrarse oportunidades en el primer equipo”, indicó Gila.

El gerente deportivo de los morados asegura estar impresionado por todo lo que ha escuchado en el país, una vez que se oficializó la salida de Warren al Valencia Mestalla.

“Intento no escuchar mucho, porque en este caso ha habido mucha ignorancia al decir que va a la cuarta división en lugar de enfocarnos en que va a una gran estructura. El país se tiene que llenar de orgullo de que un jugador vaya allí. Cuando salió Michel (Jeyland) al Feyenoord, yo me alegré; cuando salió Galo (Orlando) al Riga, me alegré”, resaltó Gila.

Con Warren ya son cuatro las salidas que tiene Saprissa en el campeonato; todos se marcharon a préstamo con opción de compra a clubes de Europa. Luis Paradela partió al Universitatea Craiova de Rumania, Gerald Taylor al Hearts de Escocia, Kevin Chamorro al Estoril Praia de Portugal, y Warren Madrigal se unirá al Valencia Mestalla.

También los tibaseños analizan la posibilidad de ceder al defensa Douglas Sequeira a un club de Portugal, pero Gila aclaró que todavía no han recibido una propuesta formal.