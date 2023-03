Selección de Cuba convoca a seis legionarios que juegan en Costa Rica pero no a Marcel Hernández

Marcel Hernandez no juega con la Selección de Cuba desde marzo del 2022. (Rafael Pacheco Granados)

La Selección de Cuba llamó a seis jugadores que militan en diferentes clubes de Costa Rica, tanto de Primera División como de Liga de Ascenso, para enfrentar la Liga de Naciones de la Concacaf, que tendrá actividad el 23 y 26 de marzo.

Los cubanos son líderes del Grupo A de la Liga de Naciones B, con 9 unidades, mismos que la representación de Guadalupe, mientras Antigua y Barbudas tiene 6 y Barbados 0.

El conjunto dirigido por Pablo Sánchez en primera instancia se medirá el 23 a Barbados, escuadra que no ha puntuado en la cuadrangular y finalmente el 26 ante Guadalupe, duelo que definirá cuál de los dos conjuntos asciende de categoría y tiene opción de clasificarse a la Copa de Oro en junio de este año.

Para estos dos cruciales compromisos, el estratega Sánchez cuenta con los jugadores cubanos que militan en Liga de Ascenso costarricense Nelson Jhonston, de Jicaral Sercoba, Dariel Morejón de Cariari Pococí y Danilson Milanés de Carmelita.

A ellos se unen los futbolistas que actúan en la máxima categoría de nuestro país Yosel Piedra y Daniel Díaz, quienes forman parte de San Carlos, y Luis Paradela del Deportivo Saprissa.

Cabe destacar que entre los legionarios que fueron llamados por Cuba no está el nombre del delantero del Cartaginés Marcel Hernández. El departamento de prensa del conjunto brumoso confirmó no haber recibido ninguna convocatoria de la Federación de Cuba en torno a su atacante.

El futbolista, suma cinco goles en la actual campaña con los blanquiazules, no está lesionado ni tiene algún impedimento de salida de nuestro país. No obstante, en esta oportunidad no fue tomado en cuenta.

Marcel fue llamado por última vez a su selección hace precisamente un año, en marzo del 2022, cuando los cubanos jugaron dos partidos amistosos. El primero fue ante Guatemala, el cual perdieron 1-0, y luego frente a Belice, en el cual triunfaron 3-0 con dos tantos del artillero brumoso. Desde entonces no volvió a su representación patria.