Se fue Jeaustin Campos y reapareció Aarón Cruz en Saprissa

Aarón Cruz pasó de ser el portero titular de Saprissa y lograr cinco títulos con los morados, a estar prácticamente en el olvido.

A mediados de diciembre, cuando Ángel Catalina, gerente deportivo de Saprissa, dio a conocer que Aarón no aceptó renovar con el club, empezó el calvario para el guardameta.

Jeaustin Campos, anterior entrenador de los morados, no contó con Cruz para nada, solo en un juego lo tuvo en la banca, durante las 14 fechas que dirigió a los tibaseños en el presente campeonato.

En la primera jornada del certamen cuando Saprissa recibió a Guanacasteca, Aarón fue suplente de Kevin Chamorro y después su destino fueron las graderías, sobre todo cuando Jafet Soto anunció que lo tenía firmado en Herediano.

“Si es una situación contractual no es mi problema, mientras vista la camisa de Saprissa, debe tener lealtad y compromiso, algo que hasta el día de hoy no me ha mostrado lo contrario”, dijo Jeaustin Campos luego de ese primer partido del campeonato frente a los pamperos.

Aarón desapareció con Jeaustin, pero una vez que Campos salió de Saprissa y llegó Vladimir Quesada en su lugar, el técnico sacó a Cruz del baúl de los recuerdos. En tres encuentros dirigidos por Quesada, Cruz fue suplente en dos.

Aarón estuvo en la banca contra Santos y el domingo en la victoria 2-1 contra San Carlos.

“La primera vez que yo tuve la oportunidad de dirigir a Saprissa, recuerdo que un jugador se me acercó y dijo, ‘Vladimir me ofrecieron la opción de irme a otro equipo’, lo acepté y siempre jugó. Tal vez ustedes pueden hacer memoria y recordar de quién hablo, después se fue a la Liga y a mí no me importó, yo veo el trabajo de ellos en los entrenamientos y veo el profesionalismo con que se comportan en el día a día”, afirmó Vladimir.

Quesada insistió que ve el compromiso en los partidos y en los entrenamientos.

“Hay un compromiso en este momento con la institución, con mi persona y sobre todo con el grupo tan fuerte que ellos tienen ahí en el camerino y eso para mí es lo más importante y es lo que me hace tomar decisiones”, añadió el timonel.

Aarón Cruz dejará Saprissa y se irá a Herediano, pero eso no le importó a Vladimir Quesada, quien lo ha tenido en la banca, Jeaustin Campos lo metió al congleador y lo enviaba a la gradería. (Jose Cordero)

Y no solo Aarón Cruz reapareció, también Justin Monge, fichado como refuerzo para este torneo, pero sin participación con Jeaustin Campos, incluso muchas veces con la misma suerte que el arquero, ni en banca lo dejaba.

Frente a San Carlos, Monge tuvo su opción, salió del banco de suplentes y jugó 35 minutos.

“Desde que nosotros llegamos, hemos visto igual que el resto de los compañeros un gran trabajo, se brinda completamente en los entrenamientos. La historia antes de nosotros no sé cuál fue y no me interesa, no me incumbe”, resaltó Vladimir Quesada.

Quesada destacó que le dijo a Justin Monge que a partir de su llegada como entrenador de Saprissa, es borrón y cuenta nueva.

“Lo que nos ha dejado en los entrenamientos, hizo que tuviera la oportunidad. Hizo bien las cosas (ante San Carlos) y efectuó buenos movimientos, bien interesantes, muy importantes e inteligentes. Tal vez en algún momento los compañeros fueron quienes de alguna manera no observaron o tomaron una decisión contraria al movimiento que hizo”, opinó Quesada sobre el trabajo de Monge.

Aarón Cruz quizá de nuevo se siente jugador, al menos con Vladimir Quesada ya estuvo dos juegos en la banca y de alguna forma se empieza a despejar la duda, si haber estado en el olvido cuando Jeaustin Campos era el técnico, fue una directriz administrativa o una decisión que únicamente tomó el entrenador.