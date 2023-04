Kevin Chamorro corrió para darle el último adiós a su abuelita y no fallarle a Saprissa

Muchas veces hemos escuchado que la procesión se lleva por dentro y a Kevin Chamorro, arquero de Saprissa, le correspondió llevarla al cierre de la Semana Santa.

El domingo anterior en el partido frente a San Carlos, Kevin salió al campo con el resto de sus compañeros, muchos no sabían lo que vivió días antes del compromiso, hasta que se guardó un minuto de silencio en memoria de María Leticia Chamorro Rodríguez, abuelita del guardameta saprissista.

El viernes en la madrugada falleció doña María, Kevin le pidió permiso a Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, para asistir el sábado al funeral en Guanacaste y ese mismo día, a las 2 p. m., estaba de regreso para entrenar y el domingo fue titular contra San Carlos.

“Mentalmente siempre he sido muy fuerte. El viernes murió mi abuela, el sábado cumplí años y ese mismo día la enterramos. Es sumamente difícil para mi familia y para mí, pero también estoy con el equipo. A mi abuelita la enterramos a las 8 a. m., a las 11 a. m. ya venía para San José y a las 2 p. m. tenía que entrenar y ya estaba acá, porque también estoy a disposición del equipo y mentalizado en mi trabajo”, dijo Kevin, quien se mostró fuerte, seguro de que su abuelita se encuentra mejor ahora.

“Sé que ella está en un mejor lugar, no está sufriendo, entonces eso me tiene tranquilo y ahora a darle fuerza a mi familia”, opinó.

Chamorro, quien ante los norteños llegó a 100 partidos en la Primera División según dio a conocer la Unafut, pudo solicitar el permiso para estar con su familia y no jugar el domingo, pero resaltó que esa idea nunca le pasó por la cabeza y más bien su familia lo apoyó para defender el marco saprissista.

“Me llamaron el 7 de abril que mi abuelita murió en la madrugada, vine a entrenar ese día en la mañana y le dije a Vladimir (Quesada) y a los compañeros que si me dejaban viajar, porque también es muy cansado, que si me dejaban viajar a Guanacaste por la situación familiar. Me dieron el permiso y dije que sin falta iba a estar aquí a las 2 p. m. y así fue”, agregó.

Kevin Chamorro cumplió años el sábado pasado, ese mismo día asistió al funeral de su abuelita y el domingo defendió el marco de Saprissa ante San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)

El domingo, luego del minuto de silencio, Kevin se dirigió al marco norte, donde le correspondió atajar en el primer tiempo y los aficionados de ese sector lo recibieron con aplausos; el arquero les agradeció el gesto, pero reconoció que no fue fácil ganarse el respaldo de los seguidores morados.

“En un momento me estaban crucificando, pero siempre lo tomo para bien, para trabajar y demostrar. Gracias a ellos es el rendimiento que tengo ahora, porque es la afición más grande de Costa Rica. No me queda más que agradecerles porque sentí ese enorme respaldo y ellos son un jugador más donde sea, expresó el guardameta.

Chamorro, quien el sábado cumplió 23 años, llegó a sus 100 partidos en el fútbol costarricense, luego de disputar el choque contra San Carlos.

Kevin debutó en el Torneo Clausura 2018 con el cuadro de Carmelita, club con el que jugó 27 partidos, mientras en San Carlos disputó 33 encuentros.

En el Deportivo Saprissa lleva un total de 40 partidos, debutó con los morados en el Torneo de Apertura 2021.