Siempre he dicho que el jugador de Saprissa, si no sabe soportar presión no puede estar aquí. El jugador de Saprissa que no quiera ganar en cada entrenamiento, cada partido y campeonato no puede estar en Saprissa. Sí hacemos pequeñas charlas, pero no saturamos con charlas largas porque rápidamente perdemos la concentración de ellos. Les hacemos ver del porqué don Ricardo, don Jorge y tantos señores, don Beto... fundaron este equipo, cuáles son los ideales y valores. Eso lo tratamos de transmitir a nuestros jugadores de Primera y menores también.