Saprissa y Alajuelense ya conocen a sus rivales en el Torneo de Copa

Alajuelense se medirá al sorprendente Escorpiones de Belén de la Liga de Ascenso y Saprissa chocará contra el Santos de Guápiles, en los cuartos de final del Torneo de Copa.

Grevin Fonseca marcó el tercer gol para Escorpiones desde el punto de penal. Santa Ana quedó fuera del Torneo de Copa. (Escorpiones)

Los cruces quedaron pactados entre este martes y miércoles y también se definió que Puntarenas FC se enfrentará a Guanacasteca. Aún falta por saber contra quién irá Herediano, que espera por el vencedor entre Liberia y Guadalupe FC (juegan este jueves en el estadio Edgardo Baltodano, a las 8 p. m.).

En el caso de la Liga, le tocará ante unos belemitas que se impusieron 3-2 a Santa Ana y por segunda ocasión eliminan a un rival de la máxima categoría (primero sacaron a Cartaginés en el Fello Meza).

Los santaneños no levantan cabeza y además de ser últimos y no tener ganes en la Primera División, recibieron otro golpe en un compromiso que estuvo 3-0. Esteban Cano marcó el primer gol en el minuto 9, José Rodolfo Montiel puso el segundo en el 17′ y Greivin Fonseca aumentó la cuenta en el 24′. Los de Santa Ana descontaron por intermedio de Javier Camareno en el 72′ y Adrián Chévez en el 75′, sin embargo, no les alcanzó para más.

“Esto se debe a la consistencia. El premio es al trabajo, a la visión de la junta directiva y el creer en estos muchachos. No hay que menospreciar lo que hacemos y no se puede decir que Cartaginés o Santa Ana tuvieron malos días ante nosotros”, señaló el técnico belemita Andrés Arias, en TDMás.

En el caso de los morados, van ante unos santistas que igualaron su serie 0-0 contra San Carlos, pero pasaron en penales.

Por su parte, el PFC se sacudió y goleó 3-0 a Quepos Cambute, para seguir con vida en la Copa. Con este festejo aliviaron los tragos amargos del Torneo de Apertura 2024, donde son décimos, con solo dos puntos de 18 y sin triunfos.

Amferny Arias abrió el marcador para los porteños, luego de ganar de cabeza en un tiro de esquina en el 13′. Mientras que en el 67′ Arias firmó su doblete y Chris Villalobos consiguió un golazo en el 76′.

“El equipo necesitaba ganar, es el Torneo de Copa, pero teníamos mucho tiempo sin victoria. Cumplimos y felicito al grupo por el gran esfuerzo que hicieron y espero que este sea el inicio de algo muy bueno”, valoró el timonel de los Tiburones Luis Fallas en Tigo Sports.

Alineaciones Puntarenas FC vs. Quepos Cambute:

- Puntarenas FC: 3

Titulares: Miguel Ajú, Jorge Roques, Lucca Unmuth, Hiram Muñóz, John Ruiz, Andrey Mora, Amferny Arias, Jefferson Jiménez, Jared Hernández, Pablo Álvarez y José Guillermo Ortiz. DT. Luis Fallas.

- Quepos Cambute: 0

Titulares: Isaac Solórzano, Greivin Chinchilla, Lenin Montano, Justin Montes, Aarón Solórzano, Miguel Marín, Edicxon Barquero, Diego Elizondo, Fabián Chávez, Fabricio Hidalgo y Jehudy Pizarro. DT. Hárold López.

Alineaciones Escorpiones vs. Santa Ana:

- Escorpiones: 3

Titulares: Andrey Swirgsde, Justy Lewis, Keyshawn Hurtado, Alejandro Sandoval, Greivin Fonseca, Nendali, Mendoza, Fernando Brenes, Esteban Cano, Anderson Fernández, Joel Montero y José Rodolfo Montiel. DT. Andrés Arias.

- Santa Ana: 2

Titulares: Bryan Rodríguez, José Andrés Salvatierra, Samir Taylor, Luis Fallas, Fredd Juárez, Anzar Rodríguez, Bryan Astúa, Derek Aguirre, Randy Taylor, Adrián Chévez y Bryan Jiménez. DT. Cristian Oviedo.