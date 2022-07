Saprissa tomará medidas por desprecio de Ángel Catalina a periodista de canal 7

Este viernes ocurrió un hecho inusual en el Estadio Ricardo Saprissa. El gerente deportivo morado, Ángel Catalina, le solicitó al jefe de prensa del club retirar del Club Morado al periodista de canal 7 Miguel Calderón, mientras Catalina brindaba declaraciones a los medios de comunicación.

El cuadro tibaseño convocó a conferencia de prensa para celebrar los 10 años de la Fundación Saprissa. En la agenda había opción de conversar con el gerente general, Gustavo Chinchilla; el presidente de la Fundación y dirigente, Édgar Zurcher, y con el propio Catalina.

Poco antes de iniciar la atención, el gerente deportivo le indicó a Patricio Altamirano, jefe de prensa, que si Calderón no se alejaba de él y no salía del Club Morado, no iniciaba la atención a la prensa, según conoció La Nación.

Ante este panorama, Calderón decidió no prestar atención y se hizo a un lado de los colegas, sin abandonar del todo el recinto de la conferencia.

Para que Teletica Deportes no se quedará sin las declaraciones del gerente español, un compañero de Teletica Radio tomó el micrófono de la televisora y lo colocó al frente del entrevistado.

Este diario le consultó al Deportivo Saprissa su postura ante lo sucedido este mediodía, ya que los representantes del equipo siempre han sido respetuosos con la prensa, aun cuando han existido diferencias.

“El Deportivo Saprissa lamenta lo sucedido y ofrece una disculpa ante la situación presentada con el periodista Miguel Calderón, la cual será abordada de manera interna en consonancia con nuestros valores institucionales”, indicó Altamirano por medio de un correo electrónico.

Angel Catalina llegó al cuadro morado en mayo del 2021. FOTO: (Albert Marín)

Un roce que se inició hace dos semanas… Copiado!

Este capítulo con la prensa tiene una historia previa. Catalina dio una entrevista a Calderón hace dos semanas; en esa conversación, el comunicador le tiró una batería de consultas que le resultaron incómodas.

Por ejemplo, se le preguntó sobre el poco tino con los fichajes del torneo anterior y la ausencia de la S en el torneo de Concacaf. Este viernes fue la primera vez que se volvieron a cruzar y Catalina decidió que el comunicador debía abandonar el recinto de atención.

La Nación conversó con Miguel Calderón y mencionó “que prefería no ahondar en lo que sucedió este viernes”. Intentamos conocer la versión del director de Teletica Deportes, Jorge Martínez, pero no respondió nuestro mensaje.

Antecedente con la prensa Copiado!

Esta no es la primera vez que Catalina tiene una diferencia con los medios de comunicación. En el año 2014, según reportó la prensa española, mientras trabajaba para el Almería de ese país, el director deportivo “agredió a un periodista”.

Según el diario Marca, “numerosos testigos presenciales y como consta en el atestado policial, Catalina, antiguo miembro de la secretaría técnica del Real Betis, asestó ‘sin mediar palabra, por la espalda y de manera inesperada’, un fuerte golpe seco en la cabeza del agredido, José Antonio Espina, redactor del diario As.

“El periodista presentó junto a la denuncia el parte de lesiones realizado en el hospital Virgen del Rocío, que desvela ‘una contusión craneal y una cervicalgia aguda’”, se detalla en la nota del año 2014.