Saprissa perdió el rumbo tras su remontada en el clásico

Apenas el 28 de agosto Saprissa vivió una noche mágica en la Cueva, con remontada y gane categórico 4 a 2 ante Alajuelense, tras verse 2 a 0 abajo.

En ese momento los morados ratificaron el liderato y todo hacía prever que el golpe anímico dispararía a la S en el Torneo de Apertura 2021, pero no.

Contrario a lo que se pensaría y a lo que normalmente se dice una y otra vez cuando se triunfa de esta manera ante el archirrival, los tibaseños perdieron el rumbo y ya acumulan tres fechas sin ganar (derrota 4 a 0 con Sporting y 1 a 0 frente a San Carlos y empate 1 a 1 ante Guanacasteca).

Es más, luego de golear a la Liga, el Monstruo estaba en la cima y contabilizaba 18 tantos a favor y solo ocho en contra en ocho presentaciones. Sin embargo, en esta racha negativa de tres presentaciones apenas concretó una vez y le abombaron las redes en seis ocasiones.

“Estoy molesto por el resultado, tuvimos el partido a disposición de nosotros de principio a fin, pero no concretamos. No nos sentimos a gusto y no estamos contentos con el marcador, aunque sí con el funcionamiento.

“Tenemos que ir partido a partido, ahora toca pensar en Guápiles y recuperar a la gente, pero el fútbol es así, se trabaja para ganar de una forma tranquila y se termina empatando con un rival que no nos inquietó mucho”, indicó Mauricio Wright.

A esto hay que añadirle que ahora apenas se sostiene en el cuarto puesto con 17 unidades, igualado con Grecia y los propios rojinegros.

Si bien, el líder Santos está solo dos puntos por encima y el certamen apenas completó la primera vuelta, Wright y sus dirigidos tienen clara la presión que se vive en un equipo como Saprissa, por más que el nivel y la generación de fútbol sea buena por lapsos.

“Estamos tristes por el resultado, claramente debíamos de sumar de a tres. Cerramos la primera ronda y no hay tiempo para reproches o lamentos, sino que toca empezar la segunda ronda de la mejor manera en Guápiles.

“La tabla está apretada y aunque estamos arriba, hay mucho por mejorar. Tenemos tres partidos en los que no hemos podido sumar de a tres y esto es negativo“, señaló Aarón Cruz en FUTV.

La S no tendrá nada sencillo salir de su bache, ya que el próximo domingo visitará a los guapileños, a las 6 p. m.