Saprissa llenó su lista de inquietudes con los mismos males del torneo anterior

Si comparamos la lista de preocupaciones de Saprissa en el torneo anterior, con las anotaciones del técnico Jeaustin Campos en el debut con derrota en el Torneo de Apertura 2022, de seguro se encontrará lo mismo: los laterales aportan muy poco en ataque y menos al no estar Ricardo Blanco, la generación en ofensiva es raquítica y los delanteros están aislados y por si solos no inquietan a los rivales.

Claro, hay un factor preponderante y es que para la fecha uno no estuvieron disponibles los dos hombres llamados a cambiar la cara en ofensiva, el cubano Luis Paradela y jamaiquino Javon East. Los dos tramitan sus permisos de trabajo con su nuevo patrono y sin ellos Campos optó primero por Andy Reyes como “9″ y en el segundo tiempo lo sustituyó por Ariel Rodríguez, pero ninguno dio resultados; mucho menos Reyes que por el centro sufre más.

Si considera que es exagerado referirse así a la ofensiva de la S, en la caída 2 a 0 ante Pérez, basta con señalar que el Monstruo apenas hizo un remate directo en todo el compromiso y fue en minuto 93 (cabezazo de Rodríguez que se estrelló en el horizontal). Así mismo, terminó apenas con dos desviados.

Obviamente que los generaleños tienen muchísima culpa de esto, ya que plantaron una línea de cinco en la zaga, una de cuatro hombres por delante y solo un punta. Luis Marín apostó por un bloque bajo, regaló casi media cancha y sabedor de los pocos recursos del visitante, presionó en su terreno para recuperar y salir rápido a la contra.

El jugador de Pérez Zeledón Manuel Morán (21), el portero Jussef Delgado y el central Herique Moura intentaron controlar al defensa de Saprissa Kendall Waston, en la fecha uno del Apertura 2022. (JOHN DURAN)

Marín no tendrá muchos nombres conocidos, pero sí aceptación a su idea, sobra orden en la propuesta y figuras emergentes como Axel Amador y Keral Ríos dan buenas pinceladas con su picardía y velocidad.

Es pronto para juzgar categóricamente a estos dos clubes, no obstante, en Saprissa reconocen que no se pueden lujos de tropezar con los mismos errores del semestre anterior.

“Fue un partido en el que no fluimos como queríamos, no estuvimos concentrados y sufrimos ciertos errores que nos costaron. Ojalá que esto no vuelva a suceder. Tenemos la dicha de que cuando se da un partido como estos en el que se pierde, viene una revancha muy pronto y tenemos que salir a ganar. Como equipo grande debemos estar anuentes a cualquier situación y no podemos poner excusas”, comentó Kendall Waston.

Otro aspecto a tomar en cuenta en el conjunto morado es que los fichajes que si vieron acción, Pablo Arboine y Youstin Salas, tampoco lucieron del todo bien. Salas perdió la marca de Manuel Morán, quien sirvió para Amador en el primer tanto (26′) y Arboine cometió el penal que le permitió a Luis Stwart Pérez poner el segundo para los locales (87).

Una cara muy diferente

Es una incógnita lo que ofrecerán Javon East y Luis Paradela con la camiseta del Saprissa, pero si tomamos como referencia lo que ofrecieron en su paso con Santos, los morados mostrarán un ataque con una cara muy diferente.

Primero que todo, los dos jugadores se conocen y entienden a la perfección, mientras que en el caso de Paradela de un desequilibrio por el costado en el esquema 1-4-3-3 que tanto le gusta al técnico Jeaustin Campos. Luis es rápido, potente y tiene un buen uno contra uno, aspectos que en el actual plantel nadie ofrece.

Por su parte, East sabe pivotear, juega sin problemas de espaldas al marco para asociarse y dar tiempo a sus compañeros de que completen la transición. Otro factor es que gusta de tirarse atrás para abrir espacios y sus buenos movimientos en el área le permiten abombar las redes con constancia. En el Monstruo ningún “9″ da algo similar o quienes están no pasan por buen momento.

En la S apuran el paso para sumar a estas dos figuras y también al central panameño Fidel Escobar y así tener disponible al equipo que la prensa ve como el gran favorito.

Ficha del juego:

- Pérez Zeledón: 2

Titulares: Jussef Delgado, Cristian Reyes, Guillermo Villalobos, Henrique Moura, Mauricio Núñez, Randy Taylor, Luis Carlos Barrantes, Manuel Morán, Axel Amador, Keral Ríos y Jeaustin Monge. DT. Luis Marín.

Cambios: Joshua Parra (Amador, al 36′), Gabriel Leiva (Taylor, al 64′) y Luis Stwart Pérez (Monge, al 77′).

- Saprissa: 0

Titulares: Aarón Cruz, Pablo Arboine, Kendall Waston, Gerald Taylor, Wálter Cortés, Youstin Salas, David Guzmán, Mariano Torres, Álvaro Zamora, Andy Reyes y Christian Bolaños. DT. Jeaustin Campos.

Cambios: Ariel Rodríguez (Reyes, al 46′), Ryan Bolaños (Cortés, al 59′), Marvin Angulo (Salas, al 59′), Carlos Villegas (Taylor, al 59′) y Jaylon Hadden (Bolaños, al 84′).

Goles: 1-0 (26′): Amador (Morán). 2-0 (87′): Stwart (penal). Árbitros: Rigo Prendas con Enmanuel Alvarado, Marvin Espinalez y Raúl Eduarte. Estadio: Municipal de Pérez Zeledón.