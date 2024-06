Saprissa empieza a darle forma al pentacampeonato con entrenamientos a control remoto

El Deportivo Saprissa no necesita estar en la cancha para empezar a darle forma al pentacampeonato. En medio de sus vacaciones, los jugadores del campeón nacional comenzaron los trabajos físicos. Los morados regresan el 17 de este mes a las labores de campo y harán las pruebas médicas, pero desde este lunes arrancaron con un plan que le entregó José Sánchez, preparador físico del equipo, a cada jugador.

“Conmigo a la distancia, ya empezamos con algunos trabajos que deben hacer”, dijo José Sánchez.

Sánchez añadió que a todos los jugadores les preparó un programa que deben ejecutar todos los días. Ellos deciden el horario en que trabajan, pero tienen que ponerlo en práctica. El preparador físico saprissista destacó que incluso los que sumaron menos minutos al final del torneo, como Ricardo Blanco, Ryan Bolaños, Jorkaeff Azofeifa, Ulises Segura y Yoserth Hernández, empezaron antes a laborar con Daniel Torres, readaptador físico del equipo.

“La mayoría se está manteniendo; a estos muchachos a veces les cuesta parar. Es decir, una semana de descanso no la agarran por completo. Eso es bueno, de hecho, en el fútbol actual cuesta mucho que un jugador pare por completo 15 días”, indicó José Sánchez.

José Sánchez explicó cuál es el objetivo de iniciar en la segunda semana de las vacaciones con los entrenamientos físicos.

“La idea es que los jugadores lleguen a la pretemporada con una pequeña base, que no lleguen totalmente desconectados de la parte física. Tres semanas de vacaciones es un buen tiempo de transición y uno busca, con esa base previa, que no sufran durante esas dos primeras semanas de pretemporada. Si el jugador llega de cero, va a tener muchos problemas para adaptarse a las cargas”, destacó Sánchez.

José Sánchez añadió que el objetivo número dos es la composición corporal (los porcentajes de grasa, huesos, agua y músculos en el cuerpo), pero para eso tienen un plan con el nutricionista, que va de la mano con su labor como preparador físico.

José Sánchez agregó por qué es fundamental que un plantel esté bien en el aspecto físico.

“La tendencia a nivel mundial es que el equipo que está bien físicamente marca una diferencia con el resto de los clubes. Los que clasifican o logran cosas es por la forma en que compiten y debe haber una base física para eso. Un club puede tener buenos jugadores, pero si físicamente no está preparado, no le va a alcanzar para soportar el bagaje del torneo, llegar a una fase final y rendir. Si la parte física no da un soporte a la parte técnica y táctica, difícilmente el equipo logre cosas a nivel deportivo”, dijo José Sánchez.

El preparador físico del tetracampeón nacional comentó que, al terminar el torneo anterior, conversaron con los jugadores y les dejaron claro lo que buscan para este nuevo campeonato.

“Nosotros en cada torneo nos proponemos elevar el estándar de rendimiento del equipo y los jugadores. Es la única forma de poder pelear cosas. Si nos conformamos con lo que hicimos hace cuatro torneos, no va a alcanzar. Los datos físicos y de entrenamiento van a subir y si el jugador no se adapta a eso, va a tener problemas para meterse en el 11″, dijo Sánchez.

Para José Sánchez, el jugador debe entenderlo de esa manera. Opinó que en un equipo grande todos son buenos, pero el rendimiento técnico y táctico lo debe dar ese soporte físico. Si el futbolista se queda con lo que pasó hace un torneo, no le va a alcanzar.