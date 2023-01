Saprissa da su posición en el caso Jeaustin Campos y Christian Bolaños

El Deportivo Saprissa salió al paso de los dimes y diretes de la diferencia que surgió por la ausencia de Christian Bolaños en el primer partido del Torneo de Clausura el domingo frente a Guanacasteca.

Por medio de un comunicado que envió el departamento de prensa, el cuadro saprissista destacó que Bolaños sí tuvo algunas molestias.

“El jugador Christian Bolaños reportó molestias por sobrecarga muscular en una de sus pantorrillas y por eso no entrenó los días 3, 4, 5 y 6 de enero. Bolaños quedó fuera de convocatoria para la actividad 90 Minutos por la Vida, debido a esa dolencia. El cuerpo técnico deberá determinar la incorporación de Bolaños, o cualquier otro jugador a una convocatoria, de acuerdo a su condición médica y deportiva, en beneficio de los máximos objetivos que exige el club”, señaló Saprissa en el comunicado.

Además el cuadro campeón nacional resaltó que la institución no se referirá más al tema, no habrá más declaraciones o comunicados al respecto.

Luego del compromiso contra los pamperos y en la conferencia de prensa, Anthony Porras, periodista de Radio Columbia, le preguntó a Jeaustin Campos por qué Christian Bolaños no estuvo ni en la banca.

“Ahora no estaba en lista porque estaba lesionado; pasó cinco días sin entrenar. No estuvo en los 90 Minutos por la Vida que era una bonita oportunidad. Yo como técnico no puedo pasar por encima de una filosofía, un estilo de juego y la misma afición está muy contenta porque ven a un Saprissa agresivo y dinámico y quien se ajuste a eso va a jugar”, justificó el técnico.

Saprissa brindó su versión sobre lo sucedido con Christian Bolaños, quien no apareció ni entre los suplentes en el primer partido del Torneo de Clausura 2023. (Jose Cordero)

Esa respuesta provocó la molestia de Jazmín Salas, esposa del futbolista, quien en su cuenta de Instagram publicó: “No soy de hablar de fútbol pero odio las mentiras. ¿Lesionado? ¿Dónde? ¿Será que vivo con otro que no es mi esposo? Por qué mejor no decimos la verdad y listo. Es tan fácil mandar a enterrar a un jugador y querer hacer que la afición se olvide de él, donde todos sabemos que ha sido un profesional dentro y fuera de la cancha por 22 años de carrera aceptando el rol que le toque”, escribió Salas.

Jazmín Salas, esposa de Christian Bolaños, revienta y desmiente a Jeaustin Campos

El estratega morado no se quedó callado y también en su cuenta en Instagram le envió la respuesta a Jazmín Salas: “No me interesa mentir, desde el martes y hasta el domingo no entrenó. Hasta el lunes empezó. Si no sabe con quién vive no es mi culpa”, escribió Jeaustin Campos.

Cuando Jeaustin mencionó hasta el lunes empezó, se refiere al lunes de la semana pasada, por lo que Christian entrenó unos cinco días antes del debut frente a Guanacasteca y el cuerpo técnico decidió no contar con él.