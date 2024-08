Saprissa confirma la salida de una de sus figuras

El Deportivo Saprissa confirmó lo que días atrás se venía comentando, la posibilidad de que uno de sus jugadores se convierta en legionario. El mismo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, lo había adelantado y los morados dieron a conocer que parte el quinto jugador de la planilla, durante esta campaña.

Se trata del joven Douglas Sequeira, quien se une al Clube Deportivo Nacional de Portugal. El cuadro saprissista informó que la transacción es un préstamo por un año con opción de compra.

El defensor ya tenía varios días de estar en Portugal, donde llegó a su nuevo club para efectuar las pruebas médicas y físicas, una vez superadas, se dio a conocer que tendrá su aventura en el fútbol de Portugal.

🆕 Douglas Sequeira é o mais recente reforço

El Clube Deportivo Nacional de Portugal, dio a conocer en sus redes sociales, la contratación de Douglas Sequeira.

“Estoy muy feliz, muy emocionado, son muchos sentimientos lo que se me vienen. Es una nueva oportunidad, abrir nuevas puertas y demostrar mi capacidad a nivel internacional. Estoy con muchas ganas de dar lo mejor de mí, estoy muy agradecido con el profesor (Vladimir Quesada) y con el equipo, si no fuera por ellos no se me abren estas puertas. Dejar al equipo me duele mucho porque es un grupo muy unido, muy fuerte y me llevo muy bien con todos los compañeros. Esa química siempre ha estado y dejarlos es una sensación rara, pero sé que están felices de que yo pueda ir a aprovechar esta opción”, dijo Douglas Sequeira, en declaraciones al departamento de prensa de Saprissa.

📝 Douglas Sequeira pasa a préstamo al Clube Deportivo Nacional de Portugal 🇵🇹💜



👉🏻 Lo hará a préstamo un año con opción de compra.

“El que Douglas Sequeira esté fuera del país no ha sido por mi trabajo, sino por las divisiones menores del Saprissa, en especial, gracias al trabajo de Carlos Santana. Él se quedaba horas de horas con los muchachos que le veíamos un perfil de Primera División, yo se lo agradezco. Con Douglas hablé el sábado y esta mañana, le dije ‘le deseo muchos éxitos y espero no volverlo a ver por acá durante mucho tiempo’”, afirmó Vladimir Quesada en conferencia de prensa, luego del partido que Saprissa disputó contra Herediano, el domingo pasado.

Las estadísticas avalan el trabajo de Douglas, quien fue el quinto jugador de Saprissa con más regularidad en el campeonato pasado. Douglas Sequeira jugó 19 partidos de los 22 que disputó el conjunto tibaseño en la primera fase del certamen.

El Clube Deportivo Nacional de Portugal, presentó a Douglas Sequeira como nuevo refuerzo del equipo. (Foto: Cuenta X del CD Nacional).

Con la salida de Douglas, Saprissa suma cinco bajas en esta campaña, primero se marcharon Kevin Chamorro al Estoril de Portugal y Luis Paradela al Universitatea Craiova de Rumania. Gerald Taylor se sumó al Hearts de Escocia y Warren Madrigal partió al Valencia Mestalla, equipo de la cuarta división de España y filial del Valencia.

