Saprissa con tres bajas de peso para jugar contra el Managua

El Deportivo Saprissa está en Nicaragua para enfrentar la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los morados, quienes viajaron el domingo anterior al vecino país, juegan este martes a las 4 p. m. contra el Managua FC. Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, debe encarar el compromiso con tres bajas importantes.

Los morados no contarán con Kendall Waston en la defensa, debido a que en la primera fecha fue expulsado contra Guanacasteca. En la ofensiva, no tendrán a Ariel Rodríguez, quien en ese choque contra los pamperos se lesionó e incluso no estuvo en el partido del sábado pasado contra Liberia por el campeonato nacional.

Por si fuera poco, los tibaseños no tendrán a Mariano Torres, capitán del equipo. Que Mariano no esté con el grupo fue decisión de Vladimir, quien en la conferencia de prensa previa al juego, organizada por la Concacaf, explicó por qué Torres no jugará.

“Lo de Mariano es ante todo por lo que sucedió el sábado pasado (juego contra Liberia). Él recibió muchos golpes y patadas. Además, tuvo algún problema en uno de sus tobillos y creímos que por una cuestión preventiva era mejor que no viajara y que no participe en el partido. A eso se debe que no esté presente”, dijo Vladimir.

Antes de la conferencia de prensa, los morados entrenaron en el Estadio Nacional de Managua. Al mediodía almorzaron, descansaron en la tarde y luego tuvieron una charla.

A Vladimir le consultaron si Saprissa llegará al encuentro con mayor presión, luego de perder en su última visita en octubre de 2023 en Nicaragua. En esa ocasión, los nacionales cayeron 0-1 ante el Real Estelí.

“Quiero decir esto a nuestra afición, a nuestra prensa (costarricense) y a ustedes también: ya basta de menospreciar al fútbol nicaragüense. Creo que los que menosprecian son ustedes y, sobre todo, la prensa. Nosotros no los menospreciamos”, aseguró Vladimir.

El Deportivo Saprissa enfrentará al Managua FC en una gramilla sintética que no luce desgastada. (Foto: Prensa de Saprissa).

El estratega saprissista afirmó que la derrota contra el Real Estelí no fue ningún accidente y que en Saprissa no lo menosprecian.

“Nos ganaron la eliminatoria y nos la ganaron bien. Lo que pasa es que la gente no entiende que el fútbol nicaragüense no es el de hace 30 años; en la ocasión anterior lo dije”, comentó Vladimir.

Quesada fue muy enfático al decir que perder en Nicaragua o ante sus clubes ya no puede ser considerado “una vergüenza” debido al enorme crecimiento que han mostrado los nicaragüenses en los últimos años.

Saprissa y el Managua se juegan el liderato del Grupo D, porque ambos suman una victoria tras la primera fecha. Managua derrotó en su campo 1-0 al Municipal de Guatemala y los tibaseños golearon 5-0 a Guanacasteca en el Estadio Ricardo Saprissa. Además de Saprissa y Managua, el grupo lo completan Municipal de Guatemala, Guanacasteca y el Real Estelí, también de Nicaragua.