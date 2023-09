Saprissa busca poner fin al invicto de Alajuelense

Alajuelense es el único equipo que no conoce la derrota en el campeonato nacional, y Saprissa espera ser el primero en propinársela.

La Liga viene de tres triunfos seguidos: ante el Sporting San Miguelito en Panamá en la Copa Centroamericana de la Concacaf, contra Herediano en el torneo local y la goleada 5-1 que le propinó al Motagua de Honduras este jueves en Concacaf.

Pese al buen momento de los rojinegros, en Saprissa no se quedan atrás. Son líderes del Apertura y en los últimos tres juegos han conseguido un empate y dos triunfos, uno de ellos también por goleada, 5-0 al Cobán Imperial en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Yo no me desdigo de lo que he afirmado. Nosotros, por historia y cultura deportiva, siempre vamos a buscar el marco contrario”, dijo Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

Vladimir añadió que el plan inicial para enfrentar a Alajuelense este domingo a las 5 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto es ir a proponer y buscar la forma de llegar al gol.

“El domingo veremos qué sucede, y será una historia que se escriba a partir del pitazo inicial. Nosotros vamos a tratar de no rechazar la historia que llevamos detrás, la cual es buscar siempre el marco contrario, y la mejor manera que nosotros entendemos para defendernos es viendo al marco contrario”, apuntó el estratega saprissista.

Quesada aceptó que llevar la batuta y machacar al rival no siempre sale según lo esperado, y en ocasiones, el plantel se ve disminuido en su potencial ofensivo, si bien siempre intentan tener la iniciativa.

“Esto pasa por factores externos, como el accionar del equipo contrario. Muchas veces un equipo juega a la contra por dos situaciones: por plan estratégico que el técnico así lo definió o porque el adversario lo obligó a tomar esa posición”, indicó Vladimir.

Saprissa intentará vencer a Alajuelense en su visita el domingo a las 5 p.m. en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jose Cordero)

Una vez que vencieron a los guatemaltecos del Cobán Imperial el miércoles pasado, los jugadores de Saprissa se centraron en el clásico y, por supuesto, respondieron si Joel Campbell será determinante en la ofensiva rojinegra.

“Sabemos los jugadores que están al frente y el potencial que tiene Joel Campbell, pero así como ellos, nosotros también tenemos buena delantera y ellos también se van a fijar en nosotros”, le dijo Fidel Escobar a ESPN Costa Rica.

En las últimas dos visitas al estadio Morera Soto, en la final de la segunda fase del Clausura 2023 y en la Gran Final, Saprissa salió derrotado; sin embargo, para Fidel y los demás integrantes morados, eso es pasado, y el grupo, como líder del certamen, se enfoca en llevarse la victoria.

Para este compromiso, el conjunto saprissista no contará con el defensa Pablo Arboine, quien debe cumplir tres juegos de suspensión. El delantero Warren Madrigal también recibió un castigo de tres fechas por expulsión y le restan dos. Además, están lesionados el volante Mariano Torres y el lateral Ricardo Blanco.