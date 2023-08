Vladimir Quesada confirma la participación de sus tres delanteros contra Alajuelense

Javon East, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair, los tres delanteros de Saprissa anotaron en los últimos compromisos. Están encendidos y Vladimir Quesada, técnico de los morados, confirmó que todos tendrán participación el domingo ante Alajuelense.

Ariel ha marcado cuatro goles en los últimos cinco partidos, incluyendo el juego del martes pasado por la Copa Centroamericana de Concacaf, donde Saprissa goleó 5-0 al Cobán Imperial de Guatemala.

En ese mismo encuentro, Javon y Orlando Sinclair marcaron en dos ocasiones cada uno. Además, en el campeonato nacional, el jamaiquino es el goleador del equipo con cuatro tantos y Ariel tiene tres.

“Como es normal, no le voy a decir quién inicia, pero los tres van a tener participación en el clásico. No digo quién inicia y quién termina, pero los tres van a jugar en el partido. Gracias a Dios los tres están anotando y eso es importante y debemos sacarles provecho a los tres”, dijo Vladimir Quesada en conferencia de prensa previo al partido de este domingo a las 5 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

- En sus últimas dos visitas al Morera Soto, ustedes perdieron y su equipo no anotó. ¿Qué han aprendido de eso?

- Usted anota lo negativo y yo veo lo positivo. En uno de ellos nos vimos disminuidos en el primer tiempo por una expulsión y fue el que hizo diferencia en la final anterior. Nuestro juego en volumen fue bueno y esperamos que eso se presente el domingo y obtener un resultado positivo, que para nosotros lo positivo es ganar.

“A pesar de los resultados en esos dos juegos, el equipo jugó bastante bien. Normalmente a los saprissistas nos gusta jugar ahí, es una buena cancha y un marco esplendoroso, nos gusta jugar ahí”.

- ¿Cuántas horas invierte analizando partidos de Alajuelense?

- Bastantes horas, es el rival de turno y el partido más importante que vamos a enfrentar. El cuerpo técnico pasa horas viendo videos de su forma de jugar, pero así como lo hacemos con la Liga, lo hicimos antes de medirnos al Cobán Imperial o ante cualquier otro adversario. Creo que esto lo hace cualquier técnico, pasar horas analizando videos, es parte de nuestro trabajo.

- ¿Qué le parece el trabajo de Andrés Carevic? ¿Cree que ustedes dos tienen algo en común?

- Difícilmente voy a hablar de otro profesional, pero a los dos nos gusta el buen fútbol y ver el marco contrario. Don Andrés ha hecho muy buen trabajo en la Liga, tanto en la etapa anterior como ahora.

Vladimir Quesada y su cuerpo técnico tienen bien estudiado a Alajuelense y esperan el domingo lograr la victoria en el Alejandro Morera Soto.

- Aquil Alí, dirigente de Herediano, dijo que para él, usted es un gran candidato para dirigir a la Selección por ser campeón y por su buen manejo de grupo. ¿Qué opina de eso y le gustaría ser el técnico de la Selección?

- Darle las gracias a don Aquil, pero no me considero candidato para ese puesto. En su momento me preguntaron quiénes debían ir y dije Alexandre Guimaraes u Óscar Ramírez.

- ¿Por qué no se considera un candidato?

- A pesar de que tengo 57 años, todavía me hace falta mucho que trabajar y aprender para estar en un puesto como ese.

- ¿Cómo sigue Mariano Torres?

- Estamos contentos con Mariano. Lo vemos entrenar día a día y ya hace trabajos en la cancha. Ha recibido el balón y remata de alguna manera al marco, y eso nos permite ver la fuerza y estabilidad de su tobillo. Su evolución marcha muy bien y, como he hablado con él, no vamos a adelantar tiempo y no vamos a echar a perder lo ganado hasta el momento.