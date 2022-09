Santos y Pérez Zeledón no se ayudan en nada

No es casualidad que Santos sea penúltimo en el grupo A y Pérez Zeledón colero en el B, estos dos equipos no la han pasado nada bien en el Torneo de Apertura 2022, ya sea por planillas limitadas o lesiones. En la fecha 15 se vieron las caras y tenían la oportunidad de tomar un poco de oxígeno de cara al otro certamen, pero no.

El duelo en el Ebal Rodríguez terminó 1 a 1 y los lamentos llegaron de ambos lados. Pérez empezó ganando con el tanto de Rashir Parkins de cabeza en el minuto 29, aunque como ha sido normal en el campeonato, la dejó ir y en el 69′ Morrison Palma emparejó todo con un golazo de larga distancia que dejó sin respuesta a Jussef Delgado.

Los generaleños podían dejar en el fondo de la tabla al alicaído Cartaginés, sin embargo, apenas lo igualaron con 16 puntos, pero con una diferencia de gol que no les favorece (-7 contra -2).

“Es doloroso, nos pusimos en ventaja y sabíamos que Santos se nos iba a venir encima. Nos faltó control de la pelota y nos empataron de una manera que no esperábamos”, comentó el arquero Delgado en Tigo Sports.

El atacante de Santos, Starling Matarrita, fue uno de los protagonistas del juego ante Pérez Zeledón, en la fecha 15 del Torneo de Apertura 2022. (Santos)

Del lado de los locales, no pueden sentirse nada tranquilos y es que si se ve su rendimiento, apenas acumulan 12 unidades en 15 presentaciones. Es más, son penúlitmos también en la tabla general.

Por más que algunos piensen que ya no se jugaba nada para estos combinados, justo los dos tratan de tener un mejor colchón para no lidiar con problemas de descenso en el Clausura 2023. Es por esto que la molestia se palma en los santistas.

“Me costó un poco el inicio del partido, traía una molestia muscular, pero la que tuve la metí y pude aportarle al equipo. Este fue nuestro último partido en casa, merecíamos más, pero es un buen punto que nos ayuda a seguir subiendo en la tabla”, comentó Palma.

Ficha del juego:

- Santos: 1

Titulares: Alexandre Lezcano, Kendrick Henriquez, Alvin Bennett, Sebastián Castro, Jhamir Ordain, Luis Hernández, Denilson Mason, Armando Ruiz, Starling Matarrita, Morrison Palma y Anderson Núñez. DT. Alberto Moraga.

Cambios: Jeremy Gómez (Ruiz, al 46′), Wilson González (Henriquez, al 46′), Frank Zamora (Núñez, al 59′), Edder Solórzano (Palma, al 75′) e Isacc Salas (Mason, al 84′).

- Pérez Zeledón: 1

Titulares: Jussef Delgado, Keral Ríos, Guillermo Villalobos, José Tello, Johan Cortés, Anthony Mata, Joshua Navarro, Rashir Parkins, Axel Amador, Christian Flores y Jeaustin Monge. DT. Luis Marín.

Cambios: Luis Stwart Pérez (Monge, al 46′), Randy Taylor (Flores, al 63′), Joshua Parra (Amador, al 69′), Erick Marín (Navarro, al 69′) y Alexander Jiménez (Parkins, al 70′).

Goles: 0-1 (29′): Parkins (Ríos). 1-1 (69′): Palma (balón suelto). Árbitros: Rigo Prendas con Osvaldo Luna, Diego Salazar y Raúl Eduarte. Estadio: Ebal Rodríguez, 5 p. m.