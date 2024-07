San Carlos ‘explota’ por gasto millonario que implicará no jugar en el Carlos Ugalde

San Carlos hoy no tiene claridad sobre dónde afrontará el torneo que comienza en tres días. El cuadro norteño no jugará en el Carlos Ugalde Álvarez, su casa, debido a que la gramilla sintética no cuenta con la certificación necesaria. Ante esto, los dirigidos por Luis Marín cuentan con tres opciones; no obstante, su molestia es fuerte, ya que consideran que los están afectando directamente y ellos ya tienen la solución en trámite.

