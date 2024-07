Fidel Escobar habla de las lágrimas derramadas por Saprissa

Fidel Escobar, defensa del Deportivo Saprissa, abrió su corazón y reveló sus sentimientos. El panameño habló del momento en que lloró, de la felicidad que lo embarga y de la sorpresa que se llevó en los premios que entrega la Unafut.

“Cuando me comunicaron del premio estaba muy ansioso. La verdad, me sorprendí. Recibir estos premios no me lo esperaba, yo siempre quiero dar el máximo y desde que llegué a Saprissa vine a darlo todo. Le agradezco a Ángel Catalina, quien me trajo a Saprissa, y estoy muy feliz”, dijo Fidel Escobar, quien fue elegido el mejor jugador y mejor extranjero del Torneo de Apertura 2023.

En toda su carrera como jugador profesional, Escobar reveló que es la primera vez que le entregan dos premios en el extranjero y eso es muy importante para él.

LEA MÁS: Saprissa barre en los premios de la Unafut

“Esto se lo debo al esfuerzo de todos los compañeros, desde que llegué hasta ahora que lo coronamos con el tetracampeonato. Estos reconocimientos me obligan a trabajar y competir más. Ahora debo luchar el triple para seguir siendo tomado en cuenta”, resaltó Fidel.

Lágrimas de un guerrero

Pero no todo ha sido felicidad para ‘El Comandante’, quien sufrió por quedar fuera de la final del torneo pasado contra Alajuelense.

“Cuando uno se lesiona hay frustración porque uno quiere estar con sus compañeros, vivir el día a día. Fue frustrante lesionarme y, en la final, el técnico habló conmigo, me dijo que no podía estar. Ese día lloré, pero es parte del fútbol; uno no se quiere lesionar y creo que fue una lesión tonta, de un penal que tiré y me desgarré el recto femoral”, recordó Fidel.

El zaguero va a cumplir tres meses sin actividad y aún no está listo para regresar.

“De la lesión no sé cuándo vuelva a entrenar, estar cerca del momento de hacerlo junto a los compañeros. Pero de momento sigo en rehabilitación y contando con el apoyo de la familia y de todos en el plantel”, dijo Fidel.

El amor a Saprissa

‘El Comandante’ solo espera volver más fuerte, con más ganas y deseos; por eso expresó que su felicidad y comodidad es estar en Saprissa.

“No tengo problema en quedarme el tiempo que sea en Saprissa, porque uno tiene que estar bien y cómodo donde está la familia. Si saliera algo, habría que analizarlo de la mejor manera, pero aquí estoy feliz. Tengo contrato hasta el 2026 y, si me tengo que retirar en Saprissa, lo hago y lo digo porque lo siento, no por vender humo ni nada. Estoy feliz y me siento bien en Saprissa”, destacó Fidel Escobar.

Escobar tiene dos años de ser parte de Saprissa y desde sus primeros partidos se ganó el cariño de la afición.

“Uno tiene que hacer las cosas de la mejor manera y la afición ve que he dado todo por la camisa que ellos aman”, opinó Fidel, quien recordó que pudo haberse ido del club, pero rechazó una buena opción.

Fidel Escobar reveló que, si debe retirarse en el Deportivo Saprissa, lo hará. El jugador dijo estar feliz y muy cómodo en el cuadro morado. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuando llegué a Saprissa gané el cetro 37 y tuve una oferta muy buena para jugar con el Aucas de Ecuador y, al final, me quedé porque Saprissa me ha dado comodidad y pude seguir ganando títulos”, indicó Fidel.

El canalero señaló que jugar en el campeonato de Costa Rica no es fácil; para él todos los equipos quieren ganar y la presión en Saprissa es mayor porque está obligado a pelear por todo.

“Yo sabía lo que es Saprissa en Costa Rica, la institución más grande del país y por algo lleva 40 títulos. Cuando vine, dije que quería ganarme un puesto, las cosas salieron bien, salí campeón y cosecho el fruto de seguir trabajando. Tener cuatro cetros seguidos es el reflejo de lo que te inculca Saprissa”, destacó Fidel Escobar.