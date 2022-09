Ryan Bolaños anotó su primer gol con Saprissa y fue a la gradería a festejarlo con alguien especial

Doña Yoconda Davis y don Wilmar Bolaños fueron a ver a Ryan Bolaños ante el Santos de Guápiles y este los premió con un gol de cabeza. (Foto Facebook de Saprissa).

El juego que disputó ante Santos sin duda fue inolvidable para Ryan Bolaños, defensa de Saprissa, quien regresó a la titularidad, anotó su primer gol con los morados en campeonato nacional y lo festejó junto a sus padres, quienes asistieron al Ebal Rodríguez.

Don Wilmar Bolaños y doña Yoconda Davis, quienes tienen un bar y restaurante en Cahuita, estuvieron en Guápiles, donde observaron como al minuto 25 del partido, Ryan se sumó al ataque y de cabeza le dio la victoria a los josefinos.

Fue un momento especial para Ryan, quien al final del compromiso se acercó a la gradería donde estaban sus padres para compartir con ellos.

Ryan se sintió complacido, incluso recordó que tenía la sensación de que iba a sacudir las redes, sus compañeros también lo presintieron.

“Fue un rebote y pude meter el gol, de hecho me dijeron los compañeros y el cuerpo técnico que iba a anotar de cabeza, que tomara confianza”, recordó Ryan, quien ha jugado poco con Saprissa, apenas 417 minutos de los 1.170 que ha disputado el cuadro tibaseño.

“Realmente no he tenido minutos, casi no he participado, pero he entrenado bien para cuando me dieran la oportunidad”, dijo Ryan, quien tuvo opción de actuar en la zaga ante las bajas de Kendall Waston, quien está con la Selección Nacional y Fidel Escobar, convocado a Panamá.

“Para uno como defensa es buenísimo, hay compañeros en la Selección y debemos suplirlos y hacerlo de la mejor manera”.

Ryan Bolaños ya había hecho un gol con Saprissa, pero fue a nivel internacional por la Concacaf ante el Pumas de México.

Cuando ha tenido minutos con los saprissistas, a Ryan lo ubican como lateral izquierdo, pero ante Santos jugó por el centro, como stopper por la izquierda y no se sintió extraño.

“He jugado ahí en los clubes anteriores y lo hice de la mejor manera y ante Santos no fue la excepción. El técnico me dijo que jugara fácil y sencillo, siento que lo hice bien y vamos por los tres puntos ante Sporting”.

Jeaustin Campos considera que sus jugadores sufren en la ofensiva sin razón

El jugador confesó que no ha sido fácil estar en banca, o a veces en la grada, no se siente bien, pero respeta las decisiones y respalda a los compañeros que tienen la oportunidad de jugar.

“Uno tiene sangre, se enoja, uno quiere jugar, ser titular, pero siempre voy a estar con humildad y apoyando a quienes ingresan desde el inicio. En Saprissa la competencia es bastante fuerte”, expresó Ryan.

Ryan Bolaños Davis, nació en Talamanca hace 23 años, creció en Cahuita y se crió entre el calor, el rice and beans, el pan bon y el patí. Es el único varón en una familia de cuatro hijos. Nació luego de su hermana mayor, Jennell y después llegaron Nyar y Naya.