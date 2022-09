Jeaustin Campos considera que sus jugadores sufren en la ofensiva sin razón

"Apagamos algunas especulaciones de que Saprissa no tiene revulsivos o cambios... tuvimos la posibilidad de jugar muy parecido" pic.twitter.com/4FCbfbSGeq — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 22, 2022

La victoria ante Santos de Guápiles dejó satisfecho a Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, porque debió echar mano a tres suplentes para incluirlos en la formación estelar y le cumplieron.

“Salgo contento porque apagamos algunas especulaciones sobre los cambios o revulsivos que tenemos. Tuvimos la posibilidad de jugar muy parecido, creo que jugamos igual”, dijo Jeaustin al finalizar el compromiso contra Santos, al que Saprissa derrotó 1 por 0.

En este choque, Campos no tuvo a Kendall Waston y Álvaro Zamora, quienes se encuentran con la Selección Nacional, además de Fidel Escobar, quien fue convocado por Panamá.

Lo que dejó un poco intranquilo al estratega saprissista es que su equipo no da ese golpe de gracia cuando puede propinarlo. Para el timonel, su escuadra crea algunas opciones para anotar y no las materializa.

"Saprissa siempre tiene esa hermosa presión de buscar algo mejor. Si Herediano tropieza nosotros vamos a ir", afirmó Jeaustin Campos. (John Durán)

“Al final no es justo para ellos (los jugadores), como se los he dicho, sufran innecesariamente con las situaciones; llegamos, están las ocasiones y no las concretamos. En el partido anterior nos pasó, nos llegaron tres veces, una nos la pegaron en el poste, una la atajó Kevin Chamorro y el gol. Cuántas tuvimos nosotros encima y proponiendo el partido y no las convertimos”, opinó el técnico morado.

Según Jeaustin, las posibilidades de tener marcadores más amplios no solo se presentaron ante Santos y Herediano, también frente a la Liga e incluso en el compromiso contra Puntarenas.

“Las oportunidades que tenemos si las concretamos el partido se hace mucho más tranquilo, con el perdón de Santos y Herediano en el juego anterior. Si hubiéramos terminado el primer tiempo 2 a 0 se nos acomoda el encuentro a como nosotros queremos y ellos (los jugadores) se lo han merecido porque han trabajado bastante bien”, dijo Jeaustin.

Saprissa no resintió las bajas y volvió a ganar en partido donde a Javon le dieron más minutos

Uno de los futbolistas a quien se le ha negado el gol es al cubano Luis Paradela, quien ya tiene cinco juegos sin sacudir las redes y dejó escapar acciones muy claras frente a Santos, la Liga y Puntarenas.

“Con Luis hablamos y trabajamos todos los días, pero no quiero que sea una cuestión mental, de bloquearse. El trabajo que él hace es muy bueno y en algún momento le van a quedar y esperemos que sea en la hora buena”, manifestó Jeaustin Campos, quien les pide a sus figuras en ofensiva que no bajen los brazos.

“Parte del trabajo que han hecho ellos dos (Javon East y Luis Paradela) y quienes han ingresado de cambio ha sido muy bueno, que se justifique en las redes sí, pero como se lo digo a los delanteros y se lo digo a todos, que injusto para ellos mismos que no logren capitalizar las opciones de gol, se lo merecen y trabajan para eso”.

Respecto a Jaylon Hadden, Ryan Bolaños y Marvin Angulo, quienes ingresaron en lugar de Kendall Waston, Fidel Escobar y Álvaro Zamora, el entrenador saprissista quedó complacido con el desempeño.

“Los que entraron de cambio tuvieron una muy buena participación, eso nos alegra y en la charla se los dije, el equipo está bastante bien por los que juegan, pero también es la exigencia de los que están en la segunda línea. Durante los entrenamientos no pueden dormirse porque saben que en cualquier momento vienen”.

Pese a que solo faltan tres fechas y existe una diferencia de cuatro puntos con Herediano, Campos apunta a arrebatarle el liderato general.

“Creo que técnicamente ya estamos clasificados, nos pueden llegar a los mismos puntos, pero tenemos una diferencia considerable de goles. Ya podemos pensar en lograr ese objetivo y estamos ahí pendientes y si Herediano tropieza, vamos por eso. Si el liderato general es para nosotros, vamos por él. Créame que vamos a trabajar por buscar la posibilidad y procuraremos hacer nuestro trabajo”.

Saprissa se prepara para el próximo compromiso el domingo en el Estadio Ricardo Saprissa frente a Sporting a las 5:15 p. m.