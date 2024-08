Rónald Matarrita retorna al partido que se quemaba por jugar cuando veía a Alajuelense como aficionado

Rónald Matarrita acudió en numerosas ocasiones al Estadio Alejandro Morera Soto durante su etapa como legionario para presenciar partidos importantes de Liga Deportiva Alajuelense, incluido el clásico nacional.

Lo hacía a pie de cancha en una zona autorizada y, desde allí, sentía el anhelo de jugar, con un fuego por dentro casi incontrolable, con esa sensación de que le picaban los pies para ayudar a su amada Liga desde adentro.

Toda esa adrenalina debía contenerla, pero ahora ha llegado el momento de decir presente nuevamente en un enfrentamiento entre Alajuelense y Saprissa. La reaparición de Rónald Matarrita se dio justo antes del clásico, y contra Comunicaciones se sintió bien, exactamente lo que él y el cuerpo técnico de la Liga buscaban.

“Siempre hace falta jugar; para mí era importante volver a sentirme relevante en un lugar, y qué mejor que sea en casa. Estoy muy contento de estar nuevamente en cancha y poder aportar al equipo”, expresó Rónald Matarrita en respuesta a una consulta de La Nación.

LEA MÁS: Cuidado con la confusión: Alajuelense y una regla que pocos recuerdan de la Copa Centroamericana

El lateral izquierdo jugó ante Santa Ana en su regreso a casa, pero en ese partido sufrió una sobrecarga que lo hizo perderse varios encuentros. En la Liga sabían que eso podía suceder y que debían llevarlo poco a poco, ya que venía de un periodo de inactividad.

Esa molestia no lo afectó emocionalmente, pues era una posibilidad prevista. Más bien, lo tomó como un período para seguir poniéndose a punto.

Enfoque en la salud mental y física

“La parte mental es algo con lo que el futbolista tiene que tener mucho cuidado, y creo que conforme pasan los años te das cuenta de que hay cosas más importantes que lo físico. He intentado buscar las herramientas necesarias para estar bien otra vez, tanto física como mentalmente. Estoy muy contento con cómo me siento ahora”, comentó.

Según el jugador, siempre existe la expectativa de cómo será el regreso, pero a veces el cuerpo no responde como se desea y hay que escuchar tanto al cuerpo como a la mente.

“Me he esforzado muchísimo para estar otra vez en cancha, para sentirme bien, para estar al 100%, y lo que fue el partido del martes me da motivación para seguir por ese camino. Lo estoy consiguiendo y vamos bien”, señaló.

LEA MÁS: Alajuelense y Saprissa podrían toparse en semifinales o en repechaje de Copa Centroamericana

Matarrita aseguró que en esta segunda reaparición con la Liga se sintió mucho mejor que en el partido anterior y que está recuperando esa vibra de sentirse importante dentro del campo.

“Lo más importante es que me sentí muy bien, nunca me sentí cansado, y eso me da mucha confianza para afrontar los próximos partidos, especialmente ahora que viene el clásico. Todos queremos jugar ahí, y si me toca estar en el once estelar o en la banca, voy a dar mi 100%”, destacó.

Motivación extra para el clásico

Regresar al partido del que todos quieren ser parte se convierte en una motivación extra para el carrilero.

“Ya me ha tocado jugar otros clásicos y creo que este no será la excepción para salir a darlo todo en esa cancha. Son partidos especiales que siempre dictan el camino de lo que viene en el futuro. Estamos en casa, tenemos que hacerlo bien y salir a matar, como se dice”, opinó.

Por experiencia propia, afirma que entre la Liga y Saprissa nunca hay un favorito claro, porque los clásicos son encuentros en los que se maneja un 50 y 50, pero que “idependientemente de eso, estamos en casa y tenemos que salir victoriosos sí o sí”.

LEA MÁS: Leonas de Alajuelense presencian donación especial para ayudar a otras mujeres

Rónald Matarrita ve a Alajuelense fuerte, con hambre y convicción. Al ser parte del vestuario rojinegro, está convencido de que la mayor fortaleza de este equipo dirigido por Alexandre Guimaraes radica en la unión de grupo.

“Creo que tenemos un camerino increíble; todos estamos donde queremos estar. Hay mucha competencia dentro de la cancha en cualquier posición, y cualquiera que juegue se siente al 100% e intentará ayudar al equipo los minutos que esté en el campo”, subrayó el lateral.

En busca de su mejor versión

A Rónald Matarrita no le gusta vivir del recuerdo, por lo que está comprometido en volver a su mejor versión, de la que no se siente tan lejos.

“Sé lo que tengo que hacer, sé lo que tengo que mejorar y en lo que puedo incrementar un poco mi nivel. Podría decir que estoy al 90%. Hay cosas que irán mejorando partido a partido, con más confianza y más ritmo, y al final eso es lo que me dará la luz”, reflexionó.

Matarrita aprovechó para bromear y dijo que tiene claro por qué Santiago Van der Putten viene de hacer un partido muy bueno contra Comunicaciones.

El lateral tenía al defensor de 20 años a su lado y, entre risas, expuso su hipótesis: “Ver a Santi en este nivel, aportando con goles, es bueno. Obviamente metió gol porque lo pusieron conmigo en la habitación durante la concentración, así que espero que no nos cambien para que siga en ese nivel”.

La cuenta regresiva se activó. El primer clásico nacional del Torneo de Apertura se jugará este domingo 1.° de setiembre a partir de las 4 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y Rónald Matarrita será parte del esperado duelo.

Este es el precio de las entradas para el clásico del 1.° de setiembre entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa Alajuelense)

Si quiere recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico, puede registrarse aquí. Además, si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.