“Quiero aclarar que en publicaciones de algunos medios, estos han manifestado que mi equipo anterior me impulsó al irme al extranjero. La realidad es que la oferta surgió por medio de un representante que me consiguió el señor Jafet Soto. No quiero ningún tipo de polémica, aclaro que me ayudó muy amablemente sin ser parte de su equipo”, posteó la futbolista en su página de Facebook.