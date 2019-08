Nada peor que disfrazar un ataque personal como un consejo, don Jacques. Si yo soy un buen hombre, narcisista o cualquier otra cosa que me quiera decir; usted no lo sabe porque no me conoce. Nunca nos hemos cruzado en la calle o lo he conocido de alguna forma para que me evalúe y me lance a donde muchos medios y páginas quieren: hablar de Jafet para aumentar su tráfico.