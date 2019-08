Es un hombre al que aprecio, y su gestión al frente del Team suscita mi respeto. Pero su personalidad ilustra perfectamente ese tipo de narcisismo “a la inversa”, de narcisismo “simétrico” que consiste en disfrutar siendo odiado universalmente. No es menos reprensible, viscoso y patológico que el narcisismo consistente en pretender ser amado universalmente: son anverso y reverso del mismo síndrome. “Puesto que no puedo ser universalmente amado, seré universalmente odiado, y reinaré por el terror”. Era la psicología de Herodes, de Nerón, de todos los sátrapas que el mundo ha conocido. Pero Jafet no es un sátrapa, es un buen hombre, y creo que su problema no procede de una vanidad hipertrófica, sino más bien de su altísimo nivel de calorías emocionales.