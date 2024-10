Rashir Parkins revela detalles inéditos en medio festejo de Alajuelense

Rashir Parkins se volvió en sinónimo de gol en Alajuelense. El fin de semana marcó el tanto de la tranquilidad en el triunfo de Alajuelense 3-1 sobre San Carlos, para distanciarse en el liderato. Este miércoles hizo la anotación de la victoria 1-0 sobre Antigua de Guatemala.

La locura fue enorme en el Estadio Alejandro Morera Soto, y aunque la Liga sufrió en medio de lesiones y cansancio para sostener el resultado, se concretó el boleto a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

En medio de la algarabía de la afición, tras recuperar el aire con el pitazo final, Rashir contó algunos detalles que enmarcan su paso por Alajuelense.

El volante admitió que cuando fue enviado a préstamo a Puntarenas FC, el torneo pasado, creyó que se le escapaba su gran sueño de defender la camiseta rojinegra.

No obstante, 15 días antes del final del certamen anterior, los liguistas enviaron una carta a la dirigencia porteña para que Rashir hiciera pretemporada con los manudos.

El volante reveló que tiene un ángel en Alajuela… nada más y nada menos que el presidente Joseph Joseph, pues dijo que siempre lo ha apoyado.

“Don Joseph me abrió las puertas del CAR, me dijo que viniera a entrenar 15 días antes, con la liga menor. Por eso festejé con él ante San Carlos”, contó Parkins, convencido de que esas dos semanas extras de trabajo fueron vitales para ganarse un puesto con Alexandre Guimaraes.

Joseph Joseph festeja con Rashir Parkins el tercer gol de Liga Deportiva Alajuelense ante San Carlos. (Revista Mi Liga)

A la vez, Parkins alabó a su técnico, Alexandre Guimaraes, porque le permite alcanzar ese anhelo de entregarse en la cancha por los colores rojinegros.

”Guima significa mucho para mí”, expresó Parkins, quien admitió que tiene todo listo para extender su contrato con los liguistas.

Lo curioso, es que el héroe de Alajuelense ante el Antigua afirma que no tuvo un buen segundo tiempo; se fue relevado por Guillermo Villalobos. Además, desde la primera parte jugaba condicionado por una tarjeta amarilla.

“El equipo sale siempre con la mentalidad de ganar, sabíamos que Antigua es un gran rival, que nos costó. En lo personal no fue un buen partido para mí, el segundo tiempo, pero los compañeros sostuvieron el resultado”, expresó.

¡Goool de Alajuelense! 🦁



¡Parkins lo adelanta con un remate de cabeza! 💥#CopaCentroamericana pic.twitter.com/3DYVmzmjG4 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 31, 2024

Era inevitable que se refiriera a su anotación. Esa que estremeció las graderías del Morera Soto.

”El gol es una felicidad enorme, se me vinieron muchas cosas a la cabeza, porque a mí me ha costado mucho, pero estoy feliz con el profe (Guimaraes).

“Gracias a los préstamos (a otros equipos) que he pasado, he podido madurar mucho y tomas las cosas diferentes. Siempre he trabajado para venir a la Liga y ser protagonista. Pelear el descenso con otros equipos es una gran enseñanza”, resaltó en referencia a su paso por el conjunto chuchequero.

Sobre el clásico del sábado a las 8 p. m., Rashir dijo que saldrán a ganarlo, pues asegura que son ”un equipo inquebrantable”.