Hay dos escenarios, uno con el equipo guadalupano, que ya cumplió con lo que debía hacer en el torneo, porque Géiner decía que él quería clasificar pero no lo veía tan cercano. A eso me refiero con que ya cumplió. Ahora Guadalupe no tiene presión, solamente tiene ilusión. Ahora bien, quién tiene la responsabilidad de clasificar: Cartaginés, es una obligación.