Ramón Luis Méndez sobre cierre del análisis arbitral: ‘Si me diera cuenta que hay censura yo mismo lo denunciaría’

Ramón Luis Méndez indicó que él es empleado de Televisora de Costa Rica y respeta las decisiones de la empresa. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Hace prácticamente un mes que los analistas arbitrales Ramón Luis Méndez y Orlando Portocarrero no volvieron a ser tomados en cuenta para las transmisiones de fútbol de la Primera División de FUTV.

Tal decisión fue analizada por el periodista y abogado Amado Hidalgo, quien en su columna en La Nación Sospechoso apagón del VAR en fútbol tico, se pregunta si los causantes de esto tendrían que estar por encima del ente que designa los cuartetos arbitrales.

En el caso de Ramón Luis, exréferi internacional y con más de 27 años ligado al arbitraje, comentó que de momento continúa realizando sus labores para Canal 7 en el Resumen Deportivo de los fines de semana y en los compromisos de la Selección Nacional, pero no ha consultado el por qué de la decisión de quedar fuera de los juegos del Torneo de Clausura.

“Laboro para Televisora de Costa Rica y si no me convocan (a los partidos) no voy, esa es mi forma de ser. Simplemente como empleado acato órdenes y no me extraña, porque es una decisión de la empresa”, manifestó Méndez.

“La realidad es que desconozco los motivos. Simple y sencillamente se tomó la decisión. No sé si es en forma temporal o no van a volver a realizarse los análisis en los partidos de la Primera División. No he preguntado nada y yo sigo haciendo mi trabajo en Canal 7″, reiteró.

Al consultarle si había sentido algún tipo de presión o censura por sus comentarios, por la labor de los árbitros, que han sido cuestionado por dirigentes y entrenadores, Ramón Luis fiel a su estilo fue contundente.

“Si me diera cuenta que hay censura yo mismo lo denunciaría. Puedo decir abiertamente que nunca me censuraron por algún comentario que hiciera. Yo confío plenamente en las decisiones tomadas por la empresa y que no influyó ninguna posición externa para que se tomara una decisión así (quedar fuera de las transmisiones de FUTV)”, comentó Méndez.

Críticas constructivas

Al consultarle al experimentado silbatero si considera que sus comentarios en la televisión habrían causado algún tipo de presión sobre los árbitros más jóvenes, este señaló que a toda crítica se le puede sacar provecho.

“Cuando fui árbitro me alimentaba de los errores que me señalaban. Puede ser que a otros les perjudique, sea positiva o negativa. No solo fui árbitro, también soy analista y he recibido consejos de personas que me ven en la pantalla y los jefes que me han rodeado”, indicó Méndez.

Pienso que la crítica negativa o positiva es constructiva, esa es mi forma de pensar. Lo que piensen los demás, tienen todo su derecho. Siempre evalúo las situaciones para corregir y hacer una valoración, porque no me gusta entrar en conformismo”, agregó.

Asimismo, la ausencia de Ramón Luis y sus análisis también ha sido extrañada por los aficionados quienes en las transmisiones siempre estaban atentos a sus puntos de vista.

“La gente se ha extrañado que ya no estoy en las transmisiones. Les hace falta observar los análisis. Pero esto es así, tengo mis jefes y yo sigo viendo los partidos para el Resumen Deportivo del fin de semana. Como dije, es una decisión de la empresa y de momento no vamos con los análisis arbitrales. No lo veo como una censura”, acotó Méndez.