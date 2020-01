No puede ser Herediano. No es posible que Herediano o alguno de sus inversionistas sea accionista mayoritario de Grecia, pues FIFA lo prohíbe. El código de ética menciona, en el artículo 5, que las personas sujetas a este reglamento no pueden ejercer sus funciones (en particular, preparar y participar en la toma de decisiones) en situaciones en las que haya un conflicto de intereses, sea este real o posible, que pueda afectar su actuación.