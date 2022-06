Presidente de Jicaral manda contundente mensaje a Rodolfo Villalobos por caso ‘heredianos- ADG’

Roy Barrantes, presidente de Jicaral (der.), pedirá la investigación. Lo acompaña el abogado Aquiles Mata. Fotografía: Sergio Alvarado.

Roy Barrantes, presidente de Jicaral, no se anduvo con rodeos. El jerarca le mandó un contundente mensaje a la máxima autoridad de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, a quien le exigió acciones en el caso: ‘heredianos- ADG’.

Barrantes en la misma conferencia de prensa que dio a conocer las acciones que está tomando en la vía administrativa, ya que se siente perjudicado, también enfatizó en que el jerarca de la Fedefútbol había pedido pruebas para actuar si había alguna irregularidad.

“Gracias a Dios el señor presidente dijo que cuando estuvieran las pruebas él iba a actuar, ahora es lo que tiene que hacer para que Ética y Licencias hagan su trabajo, ahora eso es lo que a él le corresponde”, afirmó con vehemencia.

Para la cabeza del Huracán de la Península, el reportaje de La Nación en el que se dio a conocer la relación de funcionarios de Herediano con la ADG es prueba suficiente.

Por otra parte, Barrantes se refiere a las declaraciones del presidente, en las que aseguró que le gustaría conocer las pruebas si existe algún tema oscuro en el balompié tico.

[ Rodolfo Villalobos: ‘Si hay mano negra en el fútbol, que se hagan públicas las pruebas’ ]

“Si usted tiene pruebas, es bueno que se digan las cosas, pero si usted no tiene pruebas, tampoco se debe señalar sin pruebas. No se puede ensuciar instituciones o personas si no se tienen los documentos para probarlo. Uno tiene que ser responsable de sus palabras y él (Roy Barrantes) en la última entrevista que otorgó, dijo y no dijo. Esperaría que si hay una mano negra o todo lo que se ha hablado, que aparezca la mano y se diga qué está pasando porque eso ensucia al fútbol nacional, ensucia a la Unafut, a las comisiones, a la federación y al fútbol”, pronunció.

Por último, el jicaraleño expresó que esperaría que el asunto se resuelva a nivel nacional, porque sino deberá recurrir a instancias mayores.

“Este asunto debe resolverse en casa, no debe trascender, pero sí creo que Ética y Licencias deben meter mano dura, porque sino traeremos consecuencias catastróficas para el fútbol nacional”, finalizó.