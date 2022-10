Por si quedaban dudas, Herediano remarca su favoritismo

Líder general sin sobresaltos, invicto en 16 fechas, la mejor ofensiva, el segundo equipo que menos goles permitió, un rendimiento general del 79%, mientras que como local tuvo un 75% de desempeño y como visitante un 83%.

¿Acaso es necesario explicar aún más por qué Herediano es el gran favorito para levantar el título del Torneo de Apertura 2022?

Arturo Campos es una de las figuras de Herediano en el Torneo de Apertura 2022. Ante San Carlos, en la fecha 16, volvió a marcar. (Herediano)

Los dirigidos por Hernán Medford lograron todo lo que se propusieron en la primera fase del certamen e incluso, tienen una carta de salvación por si fallan en las semifinales ante el Puntarenas FC, ya que tienen garantizada una gran final.

Ojo, que a los florenses hasta le sobraron fechas para clasificar y amarrar la cima, pero esto no mermó la seriedad que muestra el Team. Medford es exigente y no permite relajaciones, por lo mismo, en la última jornada salió con un buen mix de titulares y suplentes. Incluso, aunque ya no se jugaba nada, en el complemento el timonel dio minutos a figuras claves que venían de participar con la Selección en Corea del Sur: Gerson Torres, Anthony Contreras, Orlando Galo y Keysher Fuller.

Hernán pretendía que todo su plantel estuviera compenetrado en el torneo local y al tener una semana larga para preparar el primer choque ante el PFC, optó por repartir minutos. Es más, Keyner Brown volvió de su lesión y ya sumó su segundo juego, el primer como estelar, y hasta el portero Carlos Umaña dio un partidazo, por si lo llegaran a necesitar.

Claro, lo que no hay en los rojiamarillos es confianza y por lo mismo, sus jugadores recalcan que de nada vale lo que hicieron hasta ahora si no se coronan.

“Teníamos una seguidilla de partidos importante, pero el grupo sigue unido, estamos siguiendo lo que nos pide el cuerpo técnico. Es muy importante terminar invictos, pero se viene un torneo aparte, ya se ha visto que clasificamos de cuartos o terceros y hemos ganado. No podemos jugar con ese invicto, es un plus, pero toca enfocarse en lo que viene. El rival que nos tocara iba a ser muy complicado y tenemos que hacerlo bien como visitantes para luego cerrar en nuestro estadio”, dijo Galo.

Altibajos

Hay mucho por resaltar del Herediano, pero tampoco se puede esconder que en la última fecha, ante San Carlos, se vieron altibajos poco comunes.

La explicación puede radicar en que no había nada en juego. Y es que los florenses anotaron por intermedio de Arturo Campos en el minuto 16, pusieron el 2 a 0 en el 34′ tras el gol de Kenneth Vargas, pero Julio Cruz consiguió un doblete y emparejó todo antes del descanso (34′ y 40′).

Por lo mismo el técnico Hernán Medford hizo modificaciones en el medio tiempo y es que no le gustó para nada que sus futbolistas se relajaran.

Los norteños hasta pudieron ganar el compromiso y es que eran los más urgidos, ya que tenían una mínima esperanza de clasificar. Sin embargo, la realidad era que los Toros ya habían dejado ir todas sus posibilidades desde fechas atrás.

Herediano y San Carlos tuvieron un partido muy disputado en el Colleya Fonseca, en la fecha 16 del Torneo de Apertura 2022. (San Carlos)

Ficha del juego:

- Herediano: 2

Titulares: Carlos Umaña, Keyner Brown, Jefferson Brenes, Aarón Salazar, Kenneth Vargas, Juan Miguel Basulto, Kennedy Rocha, Rawy Rodríguez, Douglas López, Arturo Campos y Luis Miguel Franco. DT. Hernán Medford.

Cambios: Anthony Contreras (Brenes, al 46′), Gerson Torres (Rocha, al 46′), Orlando Galo (Franco), Keysher Fuller (Rodríguez, al 56′) y Denilson Vargas (Campos, al 72′).

- San Carlos: 2

Titulares: Antonio Torres, Carlos Martínez, Juan Luis Pérez, Sebastián Acuña, Yosel Piedra, Roberto Córdoba, Marcos Mena, Christian Martínez, Suhander Zúñiga, Jonathan McDonald y Julio Cruz. DT. Víctor Abelenda.

Cambios: Kadeem Cole (Mena, al 80′), Jefry Valverde (Cruz, al 73′) y Gustavo Méndez (McDonald, al 89′).

Goles: 1-0 (16′): Campos (penal). 2-0 (29′): Vargas (Basulto). 2-1 (34′): Cruz (Córdoba). 2-2 (40′): Cruz (Córdoba). Árbitros: Pablo Camacho con José Montes, Marvin Espinalez y William Mattus. Estadio: Colleya Fonseca, 8 p. m.