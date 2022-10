¿Por qué se encararon y discutieron algunos jugadores de Saprissa?

Al finalizar el partido frente a Herediano (1–1), los reclamos y discusiones se hicieron presentes entre algunos jugadores de Saprissa.

David Guzmán y Javon East discutieron al finalizar el primer tiempo y al concluir el encuentro otros futbolistas se encararon dentro del camerino morado.

David Guzmán le bajó el tono a lo que se observó en televisión, pues según el volante no tienen ningún problema con el jamaiquino y se quiere crear polémica donde no existió.

En las tomas del partido se observó que ambos discutieron, David aseguró que se interpretó eso, pero nada pasó y Mariano Torres consideró normal que se den algunas situaciones.

“Lo que me explicaron es que en televisión se ve que Luis (Paradela) cree que Javon y yo discutimos, pero Luis Paradela no habla nada inglés y en ese momento no entiende lo que sucede”, comenzó a explicar David Guzmán, quien detalló lo que según él sucedió con el atacante.

“Yo lo que le grito a Javon es que no corra porque en la acción anterior le doy un pase y él me pedía la bola adelante. Le dije que lo necesitábamos, que se juntara con nosotros a tocar la bola y no a correr. Luis (Paradela) creyó que estábamos discutiendo y Kendall Waston le explicó que no era así, que hablábamos de la jugada, pero las imágenes muestran algo donde no hay nada”, indicó Guzman.

Javon East, delantero de Saprissa, ha mostrado sus molestias en la cancha. Se enoja si un compañero no le pasa el balón cuando pica y entonces le reclama. Además cuando lo sacan para que entre otro futbolista en su lugar, por lo general se va molesto.

Mariano Torres, capitán saprissista, aceptó que existieron algunas discusiones, pero luego las solucionaron.

“En el fútbol siempre pasan esas cosas, son discusiones que tenemos. Vivimos una final y era un partido caliente. Son situaciones que pasan, pero luego uno se enfría, somos grandes, hablamos y ahí termina todo no pasa nada”.

Lo cierto es que a los tibaseños no les gustó el resultado, terminaron molestos por el rendimiento y por no lograr marcar diferencia como locales.

Además, las molestias de Javon East no son algo para extrañarse, pues desde las primeras fechas del campeonato ha mostrado sus incomodidades.

Si pica, pide la pelota y no se la dan, le reclama al compañero que no le da el servicio. A la vez, algo donde el caribeño no oculta su rabia es cuando Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, lo saca del juego. Javon se enoja, el rostro le cambia por completo e incluso algunas veces hasta gestos de reprobación ha hecho cuando se efectúa la variante.