“Él me explicó todo, que después de que terminó el partido recibieron unas llamadas de las que no puedo dar detalles, con ciertas indicaciones. Al salir del partido se me hizo saber que había fallecido mi mamá y yo quedé como loco, porque me decía ‘¿qué está pasando?’. Yo me vine a Honduras a arreglar los detalles, pero todo se me salió de las manos y tuve que quedarme más días”.