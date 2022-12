Pelé impresionó a jugadores costarricenses por su amabilidad, carisma y accesibilidad

Fernando Solano fue uno de los afortunados costarricenses que pudo enfrentar a Pelé. El defensor costarricense, defendiendo los colores del Saprissa, y Pelé los del Santos de Brasil, aquel 1° de febrero de 1972.

Aunque Solano no tiene muy claro entre sus recuerdos lo sucedido en el juego que se realizó en el antiguo Estadio Nacional de La Sabana, sí tiene muy fresco en su mente que por la llegada de O Rey había una expectativa enorme.

“Fue una experiencia muy emocionante tener ahí a la par al Rey Pelé, no solo por él sino por las estrellas que vinieron. Ver ese espectáculo fue único”, mencionó.

Solano declaró que a él lo impresionó, más allá del talento deportivo, el carisma y la accesibilidad que mostró el brasileño.

“Lo que se me viene a la mente no fue tanto el juego, sino la calidad de persona, lo accesible y como estaba dispuesto a compartir con nosotros como si fuéramos amigos”, explicó.

La preparación para aquel encuentro fue lo más seria posible. El zaguero contó que tanto él como sus compañeros se mentalizaron para no fallar.

“La experiencia fue tratar de hacer lo mejor posible ante esos monstruos futboleros. Yo compartí con él unas fotografías, él muy accesible, muy amigable”, dijo.

En cancha, Pelé y Fernando se vieron poco, porque por posición el nacional tenía que preocuparse por otros jugadores.

“Casi no recuerdo enfrentarlo, tenía un extremo izquierdo que me tenía muy ocupado y Pelé me atacaba por el centro. Fue un partido muy vibrante. Ese zurdo era buenísimo, ya me tenía loco”, contó.

En la actualidad, Pelé se encontraba hospitalizado en Brasil luchando contra diferentes complicaciones de salud, entre ellas un cáncer que ha hecho que toda su familia se concentrara en el centro de salud para acompañarlo.

Aquel partido entre Saprissa y Santos jugado en febrero de 1972 terminó 1 a 1 y los goles fueron obra de Édgar Marín y Jader; la asistencia de los brasileños la hizo O Rey.