No se le puede implantar el estilo tiqui-taca a futbolistas que no han sido mentalizados para él, no fueron formados para jugar de esta manera, y no lo cultivan desde niños. Rinus Michels esculpió, cinceló, bordó a cada uno de sus jugadores —comenzando por Cruyff— desde que eran jovencitos, para que pudiesen plasmar el concepto de fútbol total de 1974. Tal no es el caso de Paté y sus pupilos. Juan Carlos Rojas le renueva su apoyo aun cuando no ganase el campeonato: léase: se nos viene una amarga dieta de derrotas y empates. Rojas parece mesmerizado, hipnotizado por el canto de sirena de Paté. Por sus “filosofías futbolísticas” (¿existencialismo francés, idealismo alemán, positivismo inglés?).