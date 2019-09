“Hablaban mucho de su cultura, me gustaba su bandera, algo bonito y Dios me concedió el deseo, porque es un país que le da apoyo a la educación y no a los militares. En nuestro país es lo contrario, entonces me siento bien de que ellos estén ahí. He ido a los estadios y me siento feliz de que Alex esté en Alajuelense”, acotó.