Me pregunto: ¿qué habría dicho Soto si a Herediano le ocurre lo de Cartaginés cuando el silbatero expulsó a un futbolista y ni él ni sus líneas se enteraron de que siguió jugando como si nada? No vale la pena Jafet, pues la impericia del referato es tal que perjudican sin distinción de colores. No es personal…