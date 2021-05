Pregúntenme quién es el actual campeón mundial… see if I care. El boxeo se apagó. De la generación de oro que mencioné solo queda Foreman, a quien conocí personalmente como pastor de una iglesia en Houston. Todo pasa… y no hay reemplazo para estos monstruos. Hoy solo veo pachucos, drogadictos, dopados y fanfarrones de cantina en el ring. Pero fuitestigo de esa formidable gigantomaquia: Alí, Frazier, Foreman y Norton. Eso no me lo quita nadie. Los echo de menos, ya lo creo que sí.