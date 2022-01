Nuevo dueño de Barrio México explica de dónde proviene dinero para adquirir el club

Julio César Mora con la camisa de Barrio México en un partido de su equipo en los Estados Unidos. Fotografía: Cortesía

Julio César Mora es un empresario colombiano - estadounidense que, junto con un colega llamado Marc Radow, es el nuevo dueño del histórico club Barrio México de la Liga de Ascenso.

Mora le dio una entrevista a La Nación en la que confesó de dónde provienen los fondos para comprar al conjunto canela, además reveló los proyectos que quieren desarrollar en el país y fue enfático en que en el presente semestre buscarán a como sea ascender a la Primera División, por eso ya han formalizado 10 refuerzos al club.

¿De dónde vienen los fondos para adquirir al Barrio México?

Nosotros tenemos una compañía en los Estados Unidos que se llama Sport Logic que se dedica al desarrollo del fútbol, entonces hacemos estadios, canchas de fútbol 5, entre otros proyectos. Queríamos conseguir un equipo de USL pero cuesta entre $5 millones y $10 millones, por lo que buscamos otra forma de llegar a un fútbol más competitivo, porque en la actualidad tenemos uno en la UPSL de Estados Unidos, una categoría en la que juegan 400 equipos. La inversión que hicimos sale completamente de nuestra empresa

¿Por qué decidir invertir en Costa Rica y no en Estados Unidos donde ya tenían un equipo?

En Estados Unidos hay monopolio de la MLS, no es el fútbol que conocemos porque la competencia no tiene ascenso ni descenso, siempre estarán los mismos, entonces buscamos una posibilidad que nos diera ese chance de poder alcanzar objetivos deportivos. A veces uno llega a mercados en el fútbol y no lo quieren, pero aquí sí nos quisieron, nos trataron muy bien y cerramos la negociación el 1 de enero.

Yo lo busqué hace un tiempo para hablar de este tema. ¿Por qué decidió esperar para presentarse públicamente como dueño del Barrio México?

Yo tenía que estar seguro que todo estuviera en orden; ya está todo en orden, ya estamos registrados y andando. De hecho le voy a contar que ahora yo me voy del país por unos días porque el sábado el equipo que tenemos en Estados Unidos está en fase final, pero inmediatamente vuelvo.

¿Quién es usted? ¿A qué se dedica?

Yo hago bienes raíces, compro casas y las vendo y eso me da la oportunidad de estar en inversiones como estas, porque he reunido el capital junto con mi socio.

¿Por qué decidieron invertir en un equipo de Liga de Ascenso y no de Primera División?

Una cosa que aprendí es que uno tiene que llegar y aprender cómo funciona todo, por eso agarramos un equipo que nos permita vivir todo el proceso. Afortunadamente estamos en un equipo que llegó a la final, nosotros queremos crecer poco a poco, conocer cómo se maneja el fútbol tico.

¿Cuál es la meta con el plantel actual?

La meta es ascender de una vez, por eso yo me quedé como gerente porque estoy en todas las prácticas del primer equipo y alto rendimiento, soy una parte muy activa del día a día. Usted se preguntará por qué Barrio México. Bueno, investigamos lo que era y la historia me llegó al corazón, al punto que estoy totalmente identificado con la comunidad y el equipo.

Entonces uno supondría que la identidad del club no la cambiarán...

El Barrio es de nosotros, el Barrio es de nosotros, somos 100% dueños. Lo que cambiamos fue el logo, además le pusimos como nuevo nombre Barrio México FC, pero la franja se queda, la M se queda, le queríamos dar una identidad diferente, en el sentido que el logo es más moderno de lo que era antes.

Pero, yo he ido a los restaurantes, al bar Canela y le he hablado a la gente y estamos buscando que regresen con el equipo.

¿Cuántas canchas ya han hecho en Estados Unidos? La empresa...

Estamos en proceso con las primeras. Hemos estado negociando en Nevada y en Chicago para hacer un complejo de fútbol 5 y canchas de equipos profesionales. Estamos negociando cuatro terrenos para empezar.

Don Sergio Hidalgo (presidente Liga de Ascenso) me confesó que ustedes tenían hasta un proyecto de un estadio.

Es muy interesante porque parte de nuestro negocio es desarrollar canchas, pero en Barrio México no hay espacio, es casi imposible hacerlo, de pronto una fábrica quiere vender, pero de momento no hay espacio, pero queremos algo más, porque no me siento muy cómodo en el Cuty Monge, nos han tratado muy bien, pero quiero algo más que sea nuestro, que esté más cerca.

¿Y hay dinero para hacerlo?

Sport Logic tiene el respaldo de instituciones financieras de Estados Unidos, nosotros hasta ahorita somos los nuevos y entendemos que el proceso bancario es difícil en Costa Rica. Yo entiendo que hay que investigar a los inversionistas, sé que en Costa Rica ha sido lavadero de plata, entendemos eso y bueno por eso utilizaríamos las facilidades que tenemos allá.

¿Cuánto les costó comprar a Barrio México?

Por temas de confidencialidad no lo puedo decir, me encantaría por transparencia decirlo, pero no puedo. Lo que le puedo adelantar es que fue un precio justo para los dos.

¿Promete el ascenso a la Primera División?

Nosotros les dijimos al Tuma (Gilberto Martínez, entrenador) y Carlos Hernández (asistente), ganamos porque ganamos, ya no hay excusas, es un equipo muy reforzado, todos pueden jugar y están todas las condiciones. Es más le digo yo quiero jugar la final con Puntarenas otra vez, yo quiero revancha.