Nuevamente Marcel Hernández y Cuba toman caminos distintos

Aunque en Cuba lo consideran su principal referente en el fútbol, lo cierto es que la relación entre Marcel Hernández y la Federación Cubana de Fútbol está cada vez más distante. Esto se desprende de los últimos hechos y se confirmó con la ausencia de Marcel en la prelista para la Copa Oro.

Marcel había sido convocado por el entrenador, Pablo Elier, previo a la fecha FIFA de marzo; sin embargo, el jugador declinó tomar esa oportunidad, según confirmó el propio Elier, por lo que desde entonces no ha sido tomado en cuenta.

“Nosotros respetamos mucho el deseo del jugador y el jugador tiene todo el derecho de interpretar y decidir. En la última convocatoria, antes de esta, nosotros llamamos a Marcel, pero él está en todo su derecho de decidir y en aquel momento nos hizo saber que para él lo más importante era estar concentrado con su club porque quería estar centrado en las etapas finales”, afirmó Elier en conversación con La Nación en marzo pasado.

El goleador en tanto, declaró en esos días a FUTV que no estaba conforme con las condiciones que reciben los jugadores en la sección de su país.

“Si vamos a ir a representar a la selección, que siempre lo he hecho de buena manera, debe ser en buenas condiciones, porque el regreso después cuesta mucho. Nosotros no comemos bien y no tenemos buenos hospedajes. Por esto digo que primero hay que preguntar qué pasa y por qué hay jugadores que no quieren ir a la Selección. La decisión por no ir a la selección por el momento es de Marcel. Cuando cambien las cosas, que tengamos buenas condiciones para representar bien al país, voy a ir”, detalló el ariete en FUTV.

Aunque en ese monento, el entrenador cubano dijo mantener la esperanza de contar con el goleador de Cartaginés para la Copa Oro, queda claro que no fue tomado en cuenta para el certamen de Concacaf.

Alexander Ramírez, periodista de GolCuba, asegura que parte de la afición también guardaba la esperanza de verlo en el torneo del área, aunque a él no le extraña la ausencia.

“Personalmente, analizando los altibajos recientes que ha tenido en su relación con la federación, me la esperaba. Durante el proceso de clasificación, él se negó a venir, por razones entendibles, pero se negó. Supongo que eso le pasó factura ahora”, analizó

Ramírez declaró que, desde su punto de vista, la ausencia de Hernández es difícil de aceptar para el equipo.

“Desde el punto de vista deportivo, por supuesto que es una baja muy significativa. No estamos hablando de cualquier jugador. Es el futbolista cubano que más goles marca año tras año, con una calidad más que contrastada”, finalizó.

Su ausencia genera diversas opiniones incluso en otros integrantes del seleccionado cubano.

“No comparto lo de Marcel. Creo que si él viene de allá le falta humildad. Nosotros, al igual que él, no decimos que no podemos cuando nos llaman; para nosotros, representar a nuestro país es un orgullo, no por dinero ni nada. Para mí, a él le falta un poco más de orgullo hacia su propia patria”, mencionó Yosel Piedra, defensor que milita en San Carlos y también es seleccionado.

En la lista preliminar de Cuba hay siete jugadores que militan en el fútbol de Costa Rica: Yosel Piedra (San Carlos), Daniel Morejón (Santa Ana F.C.), Daniel Díaz (San Carlos), Carlos Denilson (Futbol Consultants), Nelson Johnston (Jicaral), Kevin Martin (Santos de Guápiles) y Luis Paradela (Saprissa). A criterio del técnico Pablo Elier, la convocatoria refleja un crecimiento del fútbol cubano, con jugadores de diferentes edades.

“Tenemos dos bandos: los más experimentados y otros muy jóvenes. Lo cierto es que tenemos un buen nivel, lo cual nos lleva a convocar a estos jugadores. Yo y todo mi cuerpo técnico pensamos que Costa Rica ha sido una base de desarrollo para los cubanos. Tener un buen grupo allá nos ayuda mucho. El nivel que han alcanzado ha sido importante para nosotros porque nos permite soñar con metas como buscar un cupo directo a la Copa de Oro”, aseguró Elier en una entrevista en marzo pasado.