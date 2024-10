Noche mágica de Michael Barrantes podría ser su último partido en ‘La Cueva’

Michael Barrantes Rojas no celebró su gol con Puntarenas FC ante el Deportivo Saprissa, cuando este domingo 6 de octubre el equipo porteño ganó 2-3, su primer triunfo en el Torneo Apertura 2024.

A sus 41 años, cumplidos el pasado viernes 4 de octubre, Barrantes fue la figura del equipo naranja al jugar como un “falso nueve”, según lo afirmó el técnico Luis Fernando Fallas en la conferencia de prensa.

Con su gol al minuto 22, ganándole la espalda a los defensores saprissistas, abrió el camino hacia la victoria para el cuadro porteño, en lo que podría ser su último partido en el estadio Ricardo Saprissa, “La Cueva”, lugar al que tanto respeta y donde los aficionados se pusieron de pie para aplaudirle y mostrarle su aprecio.

Michael estaría analizando retirarse en diciembre próximo, luego de jugar en Torneo Apertura 2024 con los puntarenenses, aunque aún no es una decisión que esté tomada.

“Quiero felicitar a mis compañeros. Lo hemos sufrido (el no haber ganado en el Torneo Apertura). Teníamos un partido dificilísimo, todos sabemos el rival que es. En lo personal, es un partido muy especial, todos lo saben. No sé si hoy será mi último partido en La Cueva, en mi casa”, comentó Barrantes al finalizar el partido en la transmisión de FUTV.

Michael Barrantes y el respeto por el Saprissa

Michael recibió innumerables muestras de cariño en el reducto morado, desde saludos de aficionados, compañeros y miembros del cuerpo técnico, hasta los junta bolas, quienes no perdieron la oportunidad de tomarse una fotografía con el ídolo saprissista.

“¡Qué más te puedo decir! La mayoría de saprissistas me aplauden, y eso se debe a mi profesionalismo, a mi trabajo y al respeto que siempre he tenido hacia ellos. Fue otra noche mágica para mí en La Cueva. Le agradezco a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, que siempre están a mi lado apoyándome”, añadió Barrantes.

El experimentado volante indicó que el triunfo es merecido, pues no claudicaron a pesar de los malos momentos. Considera que el equipo naranja no merecía los malos resultados.

“Este triunfo representa muchísimo. El equipo lo dio todo. Creo que solo faltaba que las estrellas se alinearan, como dicen. El equipo se ha esforzado al máximo. Solo en los primeros 30 minutos contra Herediano se nos complicó el partido. Después de eso, hicimos buenos encuentros y no salimos goleados; solo nos faltaba un poco de suerte”, declaró Barrantes.

El actual mediocampista naranja, que en el pasado jugó con Puntarenas FC, Saprissa, Cartaginés y Alajuelense, confesó que los aficionados lo respetan porque siempre dio lo mejor en los equipos donde jugó y se entregó a los colores que defendió.

“Siempre he tratado de respetar a todos los aficionados, pero uno es ser humano. Se viven muchas emociones en una cancha y las revoluciones están a un alto nivel. Hemos cometido errores, pero lo más importante es el cariño y la admiración que siento por todas las camisetas que he defendido. Siempre nos ha caracterizado el no dar ninguna bola por perdida”, puntualizó Barrantes.