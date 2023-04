Nicaragua desea nacionalizar a dos jugadores del Herediano y llevarlos a Copa de Oro

El partido de fogueo que la Selección de Nicaragua realizó ante el Herediano el pasado 15 de marzo, no solo le sirvió para obtener una histórica victoria 0 a 1 sobre el Team 0-1, sino para que el técnico chileno Marco Antonio Fantasma Figueroa observara a dos jóvenes figuras.

El chileno, quien es el seleccionador pinolero prestó atención a dos futbolistas que son de familia de origen nicaragüense y decidió darles seguimiento para intentar convencerlos de ser parte de la escuadra azul y blanca, no solo para futuras convocatorias, sino para ser elegibles a la Copa de Oro a realizarse en junio próximo y las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

En aquel duelo entre rojiamarillos y pinoleros, los jugadores Nextaly Rodríguez y John Paul Ruiz tuvieron más minutos que el resto de sus compañeros y fue precisamente para que Figueroa pudiese observarlos y sacara sus conclusiones.

De acuerdo al programa deportivo Fútbol Nica y al diario La Prensa de ese país, La Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) mandó al Herediano una carta de invitación para Rodríguez, de 25 años, cuyo padre es nacido en esa nación. Pero también tienen interés en Ruiz, de 19 años, también de progenitor nicaragüense.

En la familia de John, ya no sorprende que Fenifut ande detrás de uno de sus hijos, pues en el 2019 La Nación dio a conocer que su hermano mayor, Jessy Ruiz, quien jugó para Jicaral Sercoba y el Puntarenas FC, en la Liga de Ascenso, ya había sido tentado por el entonces seleccionador Henry Duarte; no obstante, no se llegó a concretar la convocatoria por las lesiones del jugador, que tenía 25 años.

John Paul Ruiz, quien pertenece al Herediano, tiene 19 años y es oriundo de Barranca Puntarenas.

Con buenos ojos

De acuerdo al diario digital AM Prensa, Nextaly vería posible una convocatoria de Nicaragua y está seguro de que su padre estaría orgulloso de su decisión.

“No es conformarse ni nada, pero sería un gran paso ir a la Copa Oro 2023 y para eso es lo primero que voy a trabajar. Solo llegar a enfrentar a Estados Unidos y Jamaica ya es un sueño cumplido. Obviamente sé de las figuras que tienen, tengo gran ilusión, espero ir a la Copa Oro con Nicaragua”, indicó Rodríguez al periodista Luis Felipe Castillo del medio digital.

Nextaly, quien es nacido en Upala, Alajuela, y ha jugado para Carmelita, Herediano y Guanacasteca, en diversas oportunidades fue llamado a los procesos de selecciones menores de Costa Rica; inclusive a la Sub 23, pero nunca jugó oficialmente con la Selección Mayor, por lo que es elegible para acudir al llamado de Figueroa.

En el caso de Ruiz, quien es originario de Barranca, Puntarenas, pero debutó con el PFC en la Segunda División, se evalúa su rendimiento y su edad, así como las expectativas que tiene él, tanto en el Herediano como en la Selección Nacional, tanto de Costa Rica como de Nicaragua.

En los últimos cinco años, cinco jugadores que tienen ascendencia nicaragüense pero que nacieron en Costa Rica fueron llamados por los técnicos Henry Duarte y Juan Vita.

Se trata de los porteros Douglas Forvis y Bryan Rodríguez, así como los defensas Carlos Montenegro y Francisco Flores, además del delantero Bryan López.

También está el caso de Byron Bonilla, quien llegó al país a los nueve años procedente de Nicaragua y en nuestro país jugó con Sporting FC en la segunda categoría así como en Grecia, Saprissa y Cartaginés. Actualmente se desempeña en el Real Estelí y parte de la selección de Nicaragua.